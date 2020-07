Uno spoletino in finale al “NebbiaGialla Suzzara Noir Festival”

É Roberto Rapastella con il racconto “Nerone”

(DMN) Spoleto – lo spoletino Roberto Rapastella, con il racconto “Nerone” é tra i cinque finalisti del concorso internazionale “NebbiaGialla Suzzara Noir Festival” 2020.

La premiazione si svolgerà il 19 settembre a Suzzara, in provincia di Mantova.

Nato da un’idea dello scrittore e giornalista Paolo Roversi, con il contributo del Comune di Suzzara e di Piazzalunga Cultura, il Premio per romanzi editi è giunto alla undicesima edizione.



Nella stessa occasione verranno consegnati i premi per il racconto inedito e per il romanzo inedito.

Ecco i nomi dei finalisti del Premio NebbiaGialla per racconti inediti realizzato in collaborazione con il Giallo Mondadori, la storica collana di narrativa dedicata ai generi noir e poliziesco pubblicata dalla Arnoldo Mondadori Editore:



Andrea Sola – Niente è per niente

Roberto Rapastella – Nerone

Pietro Furlotti – Quel ballo in maschera

Giancarlo Cotone – Serial writer

Tiziana Colosimo – Il castello di carte

“É veramente una grande soddisfazione per me – spiega Rapastella – partecipare ad un evento che ha visto negli anni avvicendarsi i più grandi scrittori italiani della crime story. C’è anche da dire che nemmeno una settimana prima avevo ricevuto una identica convocazione da “Thriller café” , storico sito web che si occupa di promuovere la letteratura di genere giallo, che mi annunciava che il mio racconto “Il rumore del male” era tra i finalisti del loro concorso annuale – conclude lo scrittore spoletino – e che quindi verrà pubblicato a settembre, insieme agli altri vincitori, in una antologia intitolata “Delitti al thriller cafè” della casa editrice I Buoni cugini editore di Palermo”.