Uno spettacolo teatrale a favore della raccolta fondi della Cooperativa Il Cerchio per l’acquisto di un pulmino attrezzato

La compagnia teatrale Gli Instabili Spoletini è lieta di presentare la commedia brillante “In un Attimo”, scritta da Silviano Ragni e diretta dallo stesso autore insieme a Giuseppina Bisaccioni. Una serata all’insegna dell’ironia e dell’allegria, con l’obiettivo di sostenere una nobile causa. Lo spettacolo, che andrà in scena nei giorni 22, 28 e 29 maggio alle ore 21.00 presso il Cinema Sala Frau di Spoleto, fa parte della Raccolta fondi 2025 promossa dalla Cooperativa Il Cerchio (in collaborazione con l’associazione Miloud), destinata all’acquisto di un pulmino attrezzato per il trasporto di persone con disabilità. Ogni risata sarà un gesto concreto di solidarietà: il ricavato delle serate contribuirà a migliorare l’autonomia e la qualità della vita dei ragazzi e delle ragazze dell’area disabili della cooperativa. L’ingresso è a offerta libera, con un Per prenotazioni chiamare il numero 0743 22 13 00. contributo consigliato