Allo Sportello del Cittadino e Piazza della Vittoria

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Anche a Spoleto si raccolgono le firme per presentare la nostra lista alle elezioni politiche, malgrado le condizioni proibitive che ci sono state imposte, tanto per dimostrare che ci sono donne e uomini di questo Paese a cui sta a cuore la giustizia sociale, la pace, la difesa dei diritti, la vera tutela dell’ambiente.

A Spoleto potrete firmare entro e non oltre il 17 agosto allo Sportello del Cittadino, Via A.Busetti, martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 .

E poi, ci troverete impegnati nella raccolta firme per la presentazione della lista UNIONE POPOLARE a Spoleto, Piazza della Vittoria martedì e mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 20.00

Possiamo raccogliere le firme di tutti i cittadini e cittadine aventi diritto di voto votanti nella circoscrizione.

Chiediamo a tutte e tutti di sostenere il diritto di Unione Popolare a partecipare alle elezioni.

p/ Unione Popolare Spoleto – Ettore Magrini