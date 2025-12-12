Unione Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana: deleghe a Mirko Gori e Roberta Testaguzza

La Sezione di Perugia dell’Unione Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana (U.I.R.), guidata dall’Uff. Riccardo Scamarcio insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ha celebrato le imminenti festività natalizie con un partecipato pranzo sociale organizzato presso l’Istituto Alberghiero di Spoleto.



L’evento, che ha visto una calorosa partecipazione dei Soci, si è svolto in un clima di convivialità e sincera unione, offrendo l’occasione per lo scambio degli auguri e per rafforzare lo spirito associativo che contraddistingue l’U.I.R. Presenti anche numerose autorità associative, tra cui il Presidente regionale coordinatore dell’Umbria, Uff. Paolo Pani.



Durante l’incontro sono state annunciate tre deleghe sezionali:

• al Cav. Mirko Gori, campione mondiale imbattuto nella sua disciplina sportiva, la delega allo Sport;

• al Cav. Roberta Testaguzza, la delega ai Rapporti Istituzionali;

• al Cav. Livio Cipollone, la delega alla Legalità.



Un momento ufficiale che ha sottolineato l’impegno della Sezione nel valorizzare competenze e professionalità al servizio dell’associazione.



La giornata dell’11 dicembre è stata resa ancora più speciale dall’accoglienza della dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero, dott.ssa Roberta Galassi, che ha aperto le porte dell’istituto agli ospiti U.I.R. Un sentito ringraziamento è stato rivolto a Mirco Caroli, autore del menù, realizzato con la collaborazione del prof. Nicola Passerini, nonché alla professoressa e associata Cav. Roberta Testaguzza, che ha curato l’organizzazione dell’iniziativa con grande professionalità e dedizione. Fondamentale anche il contributo degli allievi delle classi Terze e Quinte di Sala, Vendita e Cucina, che hanno lavorato con competenza e passione.



Il pranzo sociale si è così confermato non soltanto come una tradizione natalizia molto attesa, ma come un’importante occasione di aggregazione, inclusione e partecipazione. Un momento capace di rafforzare il senso di comunità e di valorizzare il ruolo dell’U.I.R. nel territorio umbro.