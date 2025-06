Under 15 futsal: la Ducato Spoleto centra il double

Finisce con un bellissimo successo la stagione della Ducato Spoleto Futsal: la under 15 di De Moraes e del suo staff mette in bacheca, dopo il titolo regionale, anche la Coppa Umbra, piegando i pari età dell’Umbrasabina nel match disputato domenica sera al PalaPaternesi di Foligno. Chiuso al terzo posto (con qualche rimpianto) il girone preliminare della fase scudetto, Napolini e compagni si sono rituffati in Umbria con la solita concentrazione e voglia di fare bene, portando a Spoleto l’accoppiata coppa-campionato per il secondo anno consecutivo, a testimonianza del grande lavoro di via Finlandia al riguardo.

Ducato Futsal Spoleto: Moroni, Antinori, Fois, Napolini, Saidi, Tizi, Carissimi, Porzi, Gurskyy, De Moraes F. All. De Moraes C.