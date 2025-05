Under 15. Ducato Spoleto Futsal – Mestre Fenice 0-4

Si conclude con una sconfitta il percorso della under 15 della Ducato Futsal nel girone di qualificazione alle finali Scudetto. Nel match giocato alla Palestra Gentile di Foligno (stante l’indisponibilità del PalaRota), i ragazzi di De Moraes, alle prese anche con qualche assenza importante, hanno tenuto botta alla squadra che sta dominando il girone per tutto il primo tempo, subendo la rete solo nella fase finale. Nella ripresa i veneti hanno fatto valere la loro maggiore freschezza e raddoppiato al 5′; la Ducato ha comunque messo il massimo in campo, subendo altre due reti negli ultimi due minuti. Un risultato meritato, che nulla toglie al percorso di Napolini e compagni che chiuderanno il girone con quattro punti, presumibilmente al terzo posto. L’ultima giornata si disputerà domenica prossima e gli spoletini osserveranno il loro turno di riposo, in attesa della finale regionale di Coppa che vedrà affrontarsi Ducato e Umbrasabina il prossimo 8 giugno.

Ducato Futsal Spoleto: Moroni, Antinori, Napolini, Saidi, Carissimi, Porzi, Gurskyy, De Moraes F. All. De Moraes C.

Mestre Fenice: Ballerini, Jannino, Granzo, Ardito, Pettenò, Chiapolin, Omrane, Checchin, Cannavina, Corboetta, D’Addio, Ceolini. All. Campagner P.t. (0-1): Checchin S.t. (0-4): Chiapolin, Omrane (2)