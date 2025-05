Under 15: Ducato Spoleto Futsal a caccia del double

Alla vigilia del primo impegno nella fase nazionale che assegnerà lo Scudetto (esordio previsto domenica in Toscana), la squadra under 15 della Ducato Spoleto Futsal sarà impegnata contro la Ternana Futsal nella semifinale della Coppa. Dopo aver confermato il titolo regionale, i ragazzi di De Moraes vanno quindi a caccia della riconferma anche in Coppa. L’appuntamento è fissato per domani alle 18.30 al PalaRota per una partita secca che la Ducato potrà giocare in casa, vista la prima posizione conseguita nel girone A eliminatorio.