Under 15 Ducato Futsal Campione dell’Umbria per il secondo anno consecutivo

Viene da Terni una bellissima notizia per la Ducato Spoleto Futsal. Travolgendo i pari età del CLT, la under 15 allenata da Claudio De Moraes si conferma in vetta del calcio a cinque regionale. Dopo un avvio di campionato con tre pareggi nelle prime cinque partite, i giovanotti spoletini hanno decisamente messo la quinta, inanellando sette vittorie consecutive, l’ultima delle quali il 5-0 nello scontro diretto contro la Polisportiva Ternana, respinta a sei punti di distanza. Oggi sarebbe bastato un pareggio, ma è venuta ancora una vittoria che ha messo il suggello su un successo che permetterà, per il secondo anno consecutivo, alla Ducato Spoleto di confrontarsi con i migliori team a livello nazionale, a partire dal prossimo 11 maggio, quando si andrà in Toscana.