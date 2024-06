Under 15 Ducato Futsal campione anche nella coppa

Si è conclusa in gloria la stagione under 15 della Ducato Futsal. Sullo splendido e rinnovato parquet di Cannara, i ragazzi di De Moraes hanno completato il loro double, battendo nettamente i pari età dell’Otricoli con il punteggio di 9-1, nella finale della Coppa. Veramente troppo forti gli spoletini, che hanno potuto contare finalmente sulla rosa al completo e che, comunque, erano ancora carichi dell’esperienza della fase Scudetto. Otricoli che ha messo in difficoltà Tiburzi e compagni solo in avvio, mantenendo il punteggio sull’1-2 fino al 10′ del primo tempo. Al termine del match, la Ducato, oltre alla Coppa, ha riconosciuto anche un altro importante riconoscimento: Federico Tizi è stato, infatti, premiato come miglior giocatore regionale under 15 di futsal.

Ducato Spoleto: Oliva, Staffa, Napolini, Eddahri, Tizi, Tiburzi, Stella, Proietti, Paolino, De Moraes, Castellani. All. De Moraes

Otricoli: Bussotti, Cordeschi, Pistone, Gazzarrini, Stentella, Scucchia, Leonardi, Munzi, Grosselli, Quondam Angelo, Pagani. All. Trezza

Reti: Tiburzi (3), Tizi (2), Proietti (2), Stella, Eddahri – Munzi