Under 11: la Ducato Futsal vince la fase regionale e vola a Coverciano

Under 11: la Ducato Futsal vince la fase regionale e vola a CovercianoSabato, presso le strutture del Marco Capitini di San Giacomo, si è tenuta la finale regionale del Torneo Futsal Challenge dedicato ai Pulcini under 11. Dopo avere superato la prima fase in febbraio, si sono presentate al confronto Ducato Spoleto, Virtus Foligno, Deruta Calcio San Nicolò e Madonna Alta Ferro di Cavallo. Al termine di alcune sfide molto equilibrate (tre squadre hanno finito a pari punti ed è stato necessario il calcolo di alcuni parametri secondari), a spuntarla sono stati i padroni di casa della Ducato Spoleto, che hanno, così acquisito il diritto a partecipare alla fase nazionale che si disputerà a Coverciano nel fine settimana del 14 e 15 giugno prossimi. Lo staff spoletino composto da Claudio De Moraes, Simone Rosi e Renan Botteghin ha potuto così fare festa con i bambini e le loro famiglie alla presenza di Simone Ortenzi, Responsabile Regionale per il calcio a 5 dell’Umbria, e Federico Mariotti, Delegato Regionale Calcio a 5 FIGC-SGS.