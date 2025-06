Una spoletina al Concours Mondial de Bruxelles: l’enologa e sommelier Francesca Granelli tra i degustatori internazionali in Cina

Dal cuore dell’Umbria a uno dei palcoscenici più prestigiosi del vino mondiale: Francesca Granelli, enologa e sommelier spoletina, è stata selezionata per far parte della giuria internazionale del Concours Mondial de Bruxelles, che si è svolto dal 9 al 12 giugno 2025 a Yinchuan, nella regione cinese del Ningxia.

Per tre giorni consecutivi, 375 esperti degustatori provenienti da 56 Paesi hanno degustato alla cieca 7.165 vini rossi in rappresentanza di ben 69 nazioni diverse. Un confronto ad altissimo livello, in cui competenze tecniche, sensibilità sensoriale e visione globale si sono intrecciate per individuare le eccellenze enologiche mondiali.

Il Concours Mondial de Bruxelles è uno dei concorsi internazionali più prestigiosi e riconosciuti nel mondo del vino, nato nel 1994 con l’obiettivo di valorizzare la qualità e la diversità dei prodotti enologici globali. Ogni anno coinvolge centinaia di esperti che valutano vini provenienti da tutti i continenti, secondo rigorosi protocolli di degustazione alla cieca.

«Essere stata selezionata per partecipare a una giuria così qualificata – commenta Francesca Granelli – è stato un grande onore e un’opportunità unica di crescita. Il Ningxia è una regione affascinante, in piena espansione, che merita attenzione per la progressiva qualità dei suoi vini, gli investimenti e la determinazione con cui si sta affermando».

Francesca anticipa inoltre che intende portare questa esperienza nel proprio lavoro quotidiano, per continuare a promuovere le eccellenze umbre e italiane nel mondo.

Il prossimo appuntamento del concorso sarà dedicato ai vini spumanti, con la Sessione Vini Effervescenti in programma dal 5 al 7 settembre 2025. Le iscrizioni sono ancora aperte fino al 27 giugno, un’occasione imperdibile per produttori e appassionati che vogliano mettersi alla prova in una competizione di livello globale.