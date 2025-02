Una sorpresa Atomika! Alessandro Cappelletti agli allenamenti dei cestisti spoletini

Pomeriggi ricchi di emozione per i ragazzi dell’Atomika Basket Spoleto, che lunedì e martedì si sono allenati sotto la supervisione da bordo campo di Alessandro Cappelletti, playmaker spoletino in forza alla Dinamo Sassari, in Serie A.

In pausa dalla Coppa Italia, Alessandro ha deciso di trascorrere il suo tempo a coordinare, con i rispettivi coach, il lavoro dei ragazzi dalla Prima Squadra a quelle dell’under 15 e 17.

Risate e consigli sull’importanza del sacrificio e della determinazione che confermano ogni volta la passione di Alessandro, la sua grandezza ma anche la sua preziosa semplicità. Gli “Atomici”, con immensa gratitudine , hanno fatto tesoro di tutto.