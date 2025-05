Una serata per ricordare Alberto Talegalli, il comico dell’Italia neorealista

Una serata dedicata all’arte di Alberto Talegalli, il comico dell’Italia neorealista. L’iniziativa, inserita nel programma degli eventi di “Accade in primavera a Spoleto”, è in programma domenica 11 maggio alle ore 21.00 al Teatro Caio Melisso Carla Fendi.

L’appuntamento, realizzato con la partecipazione della Modern Music School con i musicisti Roberto Carlini (contrabasso) e Gianni Scarabottini (fisarmonica e pianoforte), sarà un’occasione non solo per rivedere e riascoltare alcune delle interpretazioni di maggiore successo di Talegalli, ma anche per conoscere da Andrea Pergolari, autore del libro “Alberto Talegalli. L’impiegato che sognava di far ridere il mondo”, il percorso di ricerca alla base della pubblicazione, le sfide nel ricercare informazioni e nel raccontare la vita dell’artista, tra aneddoti e curiosità, racconti personali e dettagli inediti.

In un Paese che faticava a mettersi alle spalle le macerie della Seconda Guerra Mondiale e che intravedeva solo i primi bagliori del futuro boom economico, la voce di Alberto Talegalli, con garbo proletario, entrava, grazie alla radio, nelle case degli italiani diffondendo subito un immediato quanto necessario buonumore. Andrea Pergolari, con passione e rigore scientifico, ci regala un libro emozionante, in grado di restituirci appieno e in tutte le sue sfaccettature, la personalità, il genio e la breve, ma intensa parabola umana e artistica di Alberto Talegalli. Vi divertirete e vi commuoverete, in questa bella avventura. E alla fine, scoprirete di essere anche voi un po’ spoletini, un po’ branzuicche, un po’ fuori di testa e più che mai convinti di essere i parenti più stretti del Sor Clemente, della ‘simia contessa Gerza, di Filoderfo, di Furmicone e di un sempre più ‘mbriaco zi’ ‘Ngilinu.