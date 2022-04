Una rugbista spoletina al 6 Nazioni

Laura Timpu, da Spoleto in Scozia con la Nazionale under 18

Ad Edinburgo, con indosso la maglia azzurra della nazionale, possiamo trovare in questi giorni una giovane sportiva spoletina, Laura Timpu. L’atleta, che si allena costantemente sul campo della Spoleto Rugby a San Nicolò, è stata convocata dalla Nazionale di rugby U18 femminile per partecipare al prestigioso evento del 6 Nazioni che quest’anno si svolge in Scozia. L’agognata convocazione arriva per la spoletina a seguito dei brillanti risultati ottenuti nei mesi precedenti con il suo club, il Frascati Rugby Union e negli stage con la Nazionale stessa.

La prossima partita che vedrà in campo Laura, la giovane flanker spoletina classe 2004, si giocherà al Murrayfield Stadium il 13 Aprile proprio contro la Scozia.

Due Mondi News ha raggiunto Laura telefonicamente per congratularsi con lei e per chiederle cosa si prova ad indossare la maglia dell’Italia in un torneo così importante a livello internazionale.

“Indossare una maglia così importante è estremamente delicato. Come dissi tempo fa , ti responsabilizza e ti da lo stimolo di essere un esempio per le compagne e le ragazze/i più piccoli.

Sicuramente questa maglietta farà “la storia” in quanto è il primo torneo U18 femminile organizzato fino ad oggi.

A livello personale sono estremamente soddisfatta e penso di aver reso orgogliosi gli allenatori e tutti coloro che ho lasciato a “casa”.