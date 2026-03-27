Una Rocca ricca di… tutti gli appuntamenti di aprile con visite guidate, laboratori didattici e giochi di squadra

Anche ad aprile il personale del Museo Nazionale del Ducato di Spoleto propone una serie di iniziative gratuite.

Quattro gli appuntamenti in programma nel primo weekend del mese, con tre visite guidate ed un laboratorio didattico. Venerdì 3 aprile, alle ore 10.30, è previsto “Sacre rappresentazioni: la nascita del dramma liturgico”, sabato 4, sempre alle ore 10.30, sarà la volta di “1817-1982: da residenza papale a carcere”, mentre domenica 5 si terrà, alle ore 10.30, la visita guidata “Con gli occhi di Boccaccio: letture in Camera Pinta” e, alle ore 15.30, il laboratorio didattico “Caccia alle uova”.

Doppio appuntamento con le visite guidate lunedì 6 aprile: alle ore 10.30 è in programma la visita in inglese “A Fortress through time”, mentre alle ore 15.30 si terrà “Christus triumphans e Christus patiens nell’arte”. Nel secondo weekend di aprile sarà la volta di “Un viaggio nella storia: visita alla Rocca” (sabato 11, ore 10.30) e “Malborghetto: storia degli scavi” (domenica 12, ore 10.00).

Cinque le iniziative previste negli ultimi due weekend del mese, quattro visite guidate e un gioco di squadra.

Sabato 18 aprile, alle ore 10.30, appuntamento con “La Rocca all’epoca del carcere” e alle 15.30 appuntamento con il gioco di squadra murder mystery game “L’Ombra del Cardinale”. Domenica 19 aprile, ore 10.30, visita guidata “I Longobardi e la loro eredità“, sabato 25 aprile, ore 15.30, “Alla corte di Lucrezia” e domenica 26 aprile, sempre alle ore 15.30, ultima visita del mese dedicata a “Scene d’amore nella Camera Pinta”.

Per quanto riguarda gli orari della Rocca Albornoz stabiliti per il mese di aprile, l’apertura sarà dalle ore 9.30 alle 19.20 tutti i giorni ad eccezione del martedì, giorno di chiusura settimanale.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0743 223055.