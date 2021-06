Una nuova opera entra a far parte della collezione di Palazzo Collicola

La scultura ‘Studio per figura spoletina I’ è dell’artista Carlo Lorenzetti. La presentazione sabato 5 giugno ore 11 alla Galleria d’Arte Moderna “G. Carandente”

​Sabato 5 giugno alle ore 11.00, alla Galleria d’Arte Moderna “G. Carandente”, è in programma la presentazione della scultura di Carlo Lorenzetti ‘Studio per figura spoletina I’ che entrerà a far parte della collezione di Palazzo Collicola.

L’evento costituisce la prima iniziativa favorita e presentata dagli Amici di Palazzo Collicola.

Prenderanno parte alla presentazione dell’opera l’artista Carlo Lorenzetti, Dario Pompili, in rappresentanza della Fondazione CaRiSpo, Luciano Arcangeli, Presidente degli Amici di Palazzo Collicola e Marco Tonelli, direttore artistico del museo.

La scultura, oltre a entrare a far parte della collezione, sarà protagonista, a partire dal 26 giugno, della mostra Work in progress, realizzata in collaborazione con The Marignoli di Montecorona Foundation.