Una nuova centenaria per la città di Spoleto

100 candeline per Olga De Santis

In settimana Marciano, una piccola località della frazione di Baiano di Spoleto, ha festeggiato la sua centenaria.

Ha raggiunto questo bellissimo traguardo la signora Olga De Santis (nella foto con la nuora Anna ed il nipote Fabrizio Bartoloni). Peccato che la situazione che stiamo vivendo non abbia permesso celebrazioni particolari, ma solo la visita dei parenti più stretti.

E come sta la signora Olga? Benissimo, diremmo; se non altro perché non ha avuto bisogno di ricevere il vaccino anti-Covid a domicilio, ma si recherà al PalaTenda il prossimo 19 aprile, senza nessuna eccezionalità nell’iter.

Auguroni, Olga!