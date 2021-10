“Una nuova associazione come punto di riferimento”

Sergio Grifoni annuncia la nascita dell’Associazione culturale e politica “Obiettivo Comune”

(DMN) Spoleto – Sergio Grifoni annuncia la nascita di una nuova Associazione culturale e politica che porterà il nome della lista che lo ha sostenuto durante le elezioni amministrative e che rappresenterà in Consiglio comunale.

Nelson Mandela – scrive Grifoni in una nota inviata in redazione – ripeteva che nella vita non si perde: o si vince, o si impara. Nonostante la mia esperienza, in questa tornata elettorale ho imparato molte cose, sia positive, che negative. Ho rafforzato, per esempio, la convinzione di non dare nulla per scontato; ho rielaborato il principio del non fidarsi sempre; ho consolidato la certezza che non sempre ciò che sei e ciò che hai fatto sono parametri sufficienti per ottenere i risultati sperati. Di contro ho avuto modo di maturare nuove conoscenze, nuove amicizie, nuove alleanze, nuove visioni, nuovi propositi.

Grazie di cuore – continua Grifoni – a chi ha collaborato insieme a me per raggiungere comunque un risultato fortemente significativo in termini di consensi e, soprattutto, a coloro che hanno espresso tali consensi. Sento su di me il peso di una importante responsabilità rappresentativa che, tra i banchi dell’opposizione, cercherò di onorare, insieme ai colleghi della coalizione. La sola presenza in Consiglio Comunale però, se da un lato assolve parzialmente al compito di rappresentanza, dall’altro non potrà essere esaustiva per quanto riguarda la necessità di confronto comune, di elaborazione programmatica, di pluralità strategica.

Per queste ragioni,- sottolinea Grifoni – insieme ai candidati della lista Obiettivo Comune e ad amici esterni ad essa collegati, abbiamo deciso di dare vita, sin da subito, ad una Associazione culturale e politica, che possa diventare punto di riferimento dei cattolici moderati, e di quel mondo liberal democratico che sentiamo più vicino ai nostri ideali. A tal proposito è stato nominato un Comitato Promotore che provvederà alle formalità di rito ed alle operazioni necessarie: elaborazione dello Statuto, individuazione della sede sociale, pre tesseramento. Sarà poi indetta una Assemblea Costituente quale prima fase operativa ed ufficiale del costituendo organismo. La nuova Associazione conserverà la denominazione di Obiettivo Comune, a meno che l’Assemblea stessa non decida diversamente.

Grazie ancora – conclude Sergio Grifoni – a tutti per il sostegno dato e per quello che continuerete a garantire.