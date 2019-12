Una musicista spoletina inaugura la 32esima settimana pianistica di Heidelberg in Germania

Attesa per il concerto di Sofia Proietti

(DMN) – sarà la giovane pianista spoletina Sofia Proietti ad inaugurare, con un suo concerto in programma il prossimo 2 gennaio, la 32nd Heidelberg Piano Week, in Germania. Si tratta di un festival pianistico organizzato dal DAI Heidelberg Cultural Center in collaborazione con il Jahrhundertwende-Gesellschaft . Un grande evento in cui la Proietti porterà in alto il nome della nostra città.

Sofia Proietti ha iniziato le lezioni di pianoforte all’età di 7 anni con Simona Granelli. Le sue qualità musicali si sono sviluppate rapidamente e ha vinto i primi premi in concorsi nazionali e internazionali in molte città italiane. Dal 2012 frequenta regolarmente masterclass internazionali di interpretazione pianistica con Aquiles Delle Vigne. Ha anche frequentato corsi di Jerome Rose e Andrea Lucchesini. Si è esibita in vari teatri e sale da concerto, sia come solista che con orchestra, anche nel famoso Wiener Saal di Salisburgo, insieme ai migliori studenti della Summer International Academy. Attualmente sta studiando con Andrzej Jasinski a Terni, dove sta completando il corso di diploma professionale presso l’Accademia del Ridotto.