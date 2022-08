Una mostra anteprima con le anticipazioni del Menotti Art Festival Spoleto

1-31 agosto, Caffè letterario del Sansi, via Salara Vecchia, Spoleto

Da primo di agosto fino al 31 esporranno presso il caffè letterario del sansi e galleria 12 artisti provenienti da tutta Italia e che porteranno le nuove opere in occasione della kermesse spoletina a Settembre completamente Sold out.

La mostra a cura di Luca Filipponi e Paola Biadetti sarà presentata il giorno 13 agosto alle ore 18 da parte del critico e professore Enzo Dall’Ara.

Ecco gli artisti che espongono alla kermesse culturale: Lorenza Altamore, Silvio Amato, Morena Bellanca, Silvio Craia, Patrizia dalla Valle, Valerio Giuffrè, Luigi Gregorio, Antonella Lauria, Mario Lo Coco, Marcello Marzulli, Adriano Sambri, Angelo Speziale.

Per l’occasione sarà presentato l’ultimo libro del medico, filosofo ed artista Valerio Giuffrè.