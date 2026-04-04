Una mattinata per ricordare Vincenzo Maria Rippo

  • Redazione
  • Aprile 4, 2026
  • Culturali
  • Letto 266

    • L’Associazione Spoleto Back Beat in collaborazione con il Liceo Artistico di Spoleto organizza per mercoledì 15 aprile 2026, dalle ore 10:00, una mattinata speciale dedicata al poeta Vincenzo Maria Rippo. 

    Un appuntamento ricco di emozioni e riflessioni per riscoprire la sua eredità umana e artistica attraverso testimonianze, musica e immagini. 

    In programma: 

    – Saluti istituzionali 

    – Il ricordo personale della sorella Giuliana Rippo 

    – Intervento del Presidente dell’Associazione Spoeto Back beat 

    – Intervento del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto 

    – Intermezzi poetici e musicali – Proiezione del docufilm “Lettere a Francesca” del regista Stefano Alleva 

    – Cerimonia finale nel chiostro con il disvelamento di una installazione grafica dedicata

     

    Un’occasione per celebrare un artista che ha lasciato un segno profondo nella comunità Spoletina. Un momento di condivisione tra cultura, arte e memoria.

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    Bell'articolo!