Il comunicato stampa del gruppo consiliare Insieme per Spoleto

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Una maggioranza che manifesta contro se stessa.

Si prende a pretesto una disgrazia per cercare di pulirsi la coscienza e rifarsi una verginità.

Ma non sono compatti in difesa del Sindaco? Non ricordano o fingono di non ricordare che il Sindaco si è detto soddisfatto all’80% di questo progetto di terzo polo ospedaliero?

Qui non è solo la questione della mancanza di un cardiologo h24 che non va, qui è necessaria una rivisitazione di tutto il progetto di QUESTO terzo polo ospedaliero.

È necessario fare tutto il possibile per convincere la Giunta Regionale a rivedere quel progetto che spoglia l’ospedale di Spoleto, che umilia la città e nega il diritto alla salute ed alle cure ad una popolazione che si è messa con generosità a disposizione della collettività in occasione della pandemia nonostante i disagi che è stata costretta a sopportare dopo il terremoto del 2016.

Manifestare in piazza e non voler prendere una posizione netta e chiara in Consiglio Comunale è un artificio ipocrita che sarebbe ora di cessare.



Paolo Piccioni

Giancarlo Cintioli