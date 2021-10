Una lotteria di beneficenza per portare un sorriso ai bambini di Gerico

Padre Mario Hadchity: “Qui mamca tutto. Mi permetto di chiedere un aiuto, non per me, ma per la nostra gente, per i professori e in particolare per i bambini”. Ecco come partecipare

(DMN) Foligno – Padre Mario Hadchity, ofm, parroco della parrocchia latina del Buon Pastore di Gerico e direttore della Terra Santa School, frequentata da circa 1.000 alunni, ha lanciato un appello, accolto dall’Associazione Santo Sepolcro Foligno onlus.

“ A seguito della crisi dettata dalla Pandemia, qui manca tutto, – ha scritto il sacerdote al presidente dell’associazione folignate, padre Giuseppe Battistelli – la maggioranza dei genitori è senza lavoro, la scuola non è assolutamente in grado di sostenersi e andare avanti economicamente, rischia di chiudere. E’ difficile pensare cosa resterà della nostra fragilissima economia. E’ per questo che sono a tendere la mano e mi permetto di chiedere un aiuto, non per me, ma per la nostra gente, per i professori e in particolare per i bambini”.

Come detto, l’appello è stato accolto dall’Associazione Santo Sepolcro Foligno onlus che ha immediatamente attivato una una lotteria a premi denominata “Porta un sorriso ai bambini di Gerico”, finalizzata alla raccolta di fondi da inviare alla parrocchia palestinese.

I biglietti sono già disponibili al costo di 5 Euro e l’estrazione si svolgerà il 4 dicembre. Tra i premi in palio anche un viaggio in Terra Santa ed uno a Medjugorie.

Informazioni e acquisto biglietti:

www.santosepolcrofolignoonlus.it

telefono 393.9715743 – 335.5247871

associazione@santosepolcrofolignoonlus.it