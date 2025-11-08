Una gran rete di Tacchilei e tre assist di Tanabe aprono la strada della Ducato Futsal a Todi

Todi: Costanzi, Della Pietra, Coletti, Picotti, Traversini, Pazzaglia, Piechucki, Ricci, Massaccesi, Mari, Introppico. All. Atanasi

Ducato Futsal Spoleto: Ceccarelli, Baratta, Rosi, Vitinho, Vasilache, Cocco, Paloni, Botteghin, De Moraes, Tanabe, Del Gallo, Giusti, Tacchilei, Paolino. All. De Moraes

Arbitri: Cesaroni e Giorgi di Città di Castello (Auditore di Perugia)

Primo tempo (0-1): 17’ Cocco

Secondo tempo (3-8): 1’ Tacchilei 4’ Picotti 9’, 11’ Vasilache 15’ Giusti 17’ Mari 18’ Vitinho 19’ Massaccesi 19’ Vitihno 20’ Botteghin (TL)

Note: espulso Picotti al 14 st per fallo di mano ad evitare una chiara occasione da gol

Una ottima Ducato Futsal si prende a Todi tre punti fondamentali per dare ossigeno ad una classifica che sarebbe potuta diventare problematica.

Tutti abili ed arruolati per De Moraes, se si eccettua Trapasso: cosa non da poco conto visto il duro impegno di coppa di mercoledì sera contro l’Umbrasabina e che si rivelerà decisiva perché, dopo un primo tempo molto sofferto, nella ripresa Rosi e compagni dilagano nel finale, grazie alla maggiore freschezza.

Nella prima frazione meglio i padroni di casa che ben gestiscono il possesso sul piccolo campo di Pontenaia ed hanno una bella occasione, ma un ottimo Ceccarelli e la traversa salvano gli spoletini sulla punizione di Introppico. Sul finire del tempo arriva il vantaggio della Ducato: incursione di De Moraes che salta il portiere avversario, palla in mezzo e Cocco deve solo appoggiare in rete. Ripresa che inizia fortissimo per la Ducato, grazie al gol capolavoro di Tacchilei che si libera della marcatura e scaglia un gran tiro sotto la traversa. La reazione del Todi è veemente e un gol in mischia di Picotti riapre il match. La Ducato non barcolla e crea alcune ottime occasioni, ma il portiere e una certa imprecisione impediscono l’allungo. Tanabe si rivela ancora decisivo e crea i presupposti per la doppietta di Vasilache che vale il 4-1. La partita si apre definitivamente, favorita anche dai cinque falli commessi dai padroni di casa. Il Todi subisce anche l’espulsione di Traversini che effettua una “parata” illegale con i suoi avanti con il portiere di movimento. Ne approfitta Giusti per il 5-1. Arriva poi il 2-5 con una bella girata in area, ma Tanabe confeziona il terzo assist, questa volta per Vitinho. Un tocco sotto porta vale il 3-6, ma il finale è ancora della Ducato, con Tanabe (assist di Vasilache) e con Botteghin che, allo scadere, insacca finalmente un tiro libero (in precedenza la Ducato ne aveva falliti tre con Cocco, Rosi e Giusti). Un pesante 8-3 finale che vale molto per i ragazzi di De Moraes che potranno affrontare con più serenità una partita comunque molto importante: quella di sabato contro il Montegabbione.