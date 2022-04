Una giornata per la Pace all’Istituto Comprensivo Spoleto 2

L’iniziativa nei tre plessi della secondaria di primo grado Pianciani-Manzoni

Di fronte agli ultimi avvenimenti bellici non si può rimanere indifferenti: la scuola non è solo studio, apprendimento dei saperi, ma è anche luogo di crescita civile e di cittadinanza. L’Istituto Comprensivo Spoleto 2 mette da sempre, al centro del percorso educativo di alunni e alunne, l’educazione ad una cittadinanza consapevole e il rifiuto della guerra.

Essere cittadini significa saper rispettare il prossimo, essere solidali, vedere nello scambio e nell’interazione una fonte di arricchimento.

Educare alla Pace vuol dire costruire il presente e gettare le basi per un futuro di dignità, rispetto e convivenza solidale, promuovendo tra i ragazzi quei Valori Universali che stanno alla base di una società e di una comunità attenta nel tutelare i diritti, rispettare le diversità e prendersi cura della felicità di ogni essere umano.

Con grande sensibilità e professionalità i docenti della secondaria di primo grado Pianciani-Manzoni hanno saputo collocare all’interno delle lezioni curricolari momenti di riflessione partecipata con i discenti, che sono culminati in una giornata dedicata alla Pace. Momento di riflessione comune, di condivisione, di azioni educative nate per sensibilizzare al dialogo nonviolento e ai valori universali di pace e fratellanza.

Sabato 9 Aprile, si è svolta l’iniziativa nei tre plessi della secondaria di primo grado Pianciani-Manzoni. La visione di video e la lettura di poesie sui temi della Pace, ha fatto da corollario ad un’ampia riflessione e discussione sull’argomento. A seguire gli alunni hanno voluto raccontare la loro idea di “pace” nel loro stile, nelle loro modalità, attraverso il disegno. I pensieri di pace degli alunni hanno trovato la loro libera espressione attraverso lavori individuali e di gruppo, cartelloni, con cui si sono vestite le pareti delle aule dell’Istituto, per chiedere a gran voce la pace in tutto il mondo.

Piccoli gesti che aprono il cuore, tante gocce che formano un mare…