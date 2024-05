Una giornata di sport e gioia: La Scuola Primaria ‘Giuseppe Sordini’ festeggia al Campo di Atletica di Spoleto

Oggi, mercoledì 29 maggio, il Campo di Atletica di Spoleto è stato teatro di una straordinaria giornata di sport e di sole, organizzata dalla Scuola Primaria ‘Giuseppe Sordini’. Grazie al fondamentale aiuto e supporto della società di atletica A.S.D. 2 S Atletica Spoleto, dei suoi collaboratori e della maestra di educazione fisica Sonia Marini, l’evento ‘L’atletica va a Scuola’ ha riscosso un grande successo, caratterizzato da un’eccezionale partecipazione e un’atmosfera di positività contagiosa.

L’entusiasmo degli alunni, dalle prime alle quinte classi, era palpabile mentre si ritrovavano tutti insieme per partecipare alle tre classiche gare di atletica: il lancio della pallina/vortex, il salto in lungo e la corsa di velocità. La giornata si è conclusa in grande stile con la staffetta dei grandi, che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo metro.

Le premiazioni sono state un momento di grande emozione. Tante medaglie, gentilmente offerte dal WWF, sono state divise per classe, genere e discipline, permettendo a molti partecipanti di assaporare la gioia del podio. La cerimonia è stata impreziosita dalla presenza del Dirigente Scolastico dell’ICSpoleto 2, Andrea Proietti, l’Assessora ai Servizi educativi per l’Infanzia, Servizi

Scolastici ed Interventi educativi per le famiglie, del Comune di Spoleto, Luigina Renzi, e della presidente dell’associazione sportiva ospitante, Bruna Sabbatini.

L’iniziativa ha avuto come obiettivo principale non solo quello di promuovere l’attività fisica tra i giovani, ma anche di rafforzare il senso di comunità e la collaborazione tra gli studenti.

L’organizzazione impeccabile e l’energia dei bambini hanno permesso di avere una mattinata davvero in allegria.