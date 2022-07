Una finestra sul mondo: Spoleto con sabor a salsa colombiana

Per Accade d’estate a Spoleto, venerdì 15 luglio a Spazio Collicola l’evento organizzato dall’Ambasciata colombiana in Italia

Con l’obiettivo di contribuire a rafforzare i legami culturali fra la Colombia e l’Italia, venerdì 15 luglio alle ore 21.15 è in programma a Spazio Collicola l’evento organizzato dall’Ambasciata colombiana in Italia e patrocinato dal Comune “Spoleto con sabor a salsa colombiana”, che prevede presentazioni virtuali e dal vivo e la proiezione del documentario “Nacimos Bailando”.

Dopo il saluto del sindaco Andrea Sisti e l’intervento dell’Ambasciatore colombiano in Italia, Gloria Isabel Ramirez, da Cali, capitale mondiale della salsa, verrà proiettata la presentazione del gruppo “Ensalsate” che, nel corso della sua storia si é centrato sullo sviluppo di questa espressione culturale, non solo come danza e divertimento ma anche come forma di integrazione, vita e lavoro sociale.

A seguire verrà presentato lo spettacolo di salsa dal vivo di Liliana Salinas e del suo partner Felipe Vélez, che presenteranno il meglio della musica di Cali e spiegheranno cosa significa questo ritmo che caratterizza e rappresenta un popolo, una cultura e questa regione, che sono essenziali in Colombia. Sarà poi la volta della cantante Benicia Cardenas, che effettuerà un tour del meglio della salsa colombiana.

Nel corso della serata verrà proiettato il documentario “Nacimos Bailando”, diretto dal regista Juan Diego Puerta López, cofinanziato dall’ambasciata colombiana in Italia. La salsa ha costituito uno dei tanti legami che uniscono l’Italia e la Colombia attraverso la danza, rafforzandola con un lavoro di molti anni, che comprende l’apertura di scuole di salsa, luoghi di incontro, attività personali e popolari, nonché presentazioni in diversi palcoscenici pubblici e privati in tutto il Paese.

Il gruppo di ballerini di Liliana e Felipe, accompagnato dalla voce di Benicia, farà partecipare il pubblico al ballo della mitica canzone di Niche “Cali Pachanguero”.

Al termine della serata è in programma una degustazione di vino RossoBastardo di Spoleto, accompagnato dal Ron Coloma della Colombia e dal caffè dell’azienda Kaffemio.

All’evento, oltre all’ambasciatore colombiano in Italia, Gloria Isabel Ramirez, il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, saranno presenti tanti amici spoletini e colombiani che, attraverso la cultura, la musica e l’arte in genere, che si integrano nonostante le distanze, uniti dalle espressioni artistiche e culturali dei due Paesi.