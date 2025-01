Una Ducato che si vuole rialzare in trasferta a Città di Castello

A caccia di riscatto la Ducato Futsal che andrà domani ospite della CTS Grafica. Dopo il rovescio casalingo contro l’inarrestabile Leonessa, Rosi e compagni vogliono riprendere il filo del gioco e dei risultati in una trasferta di quelle da bollino rosso: la squadra di Bartocci è a soli cinque punti dalla squadra spoletina e potrebbe ambire ad entrare nella lotta a quel quarto posto, al momento ancora buono per entrare nei play off, magari approfittando dello scontro diretto tra Real Foligno e San Martino che si disputa in contemporanea. Occhio nei padroni di casa alla coppia Stocco-Mansouri, autori di più della metà delle reti dei biancorossi.

L’appuntamento è alle ore 15 nel glorioso PalaEngels della città tifernate