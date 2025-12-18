Una Ducato ancora in emergenza cerca punti contro il Lidarno

  • Redazione
  • Dicembre 18, 2025
  • Calcio a 5
  • Letto 25

    • Seconda di ritorno per la Ducato Futsal, ultima prima della sosta di Natale che, almeno per quest’anno, avrà un sapore speciale per Rosi e compagni, visto che ci sarà da preparare al meglio la finale di Coppa, in calendario per il 4 gennaio. Partita di vitale importanza per gli spoletini: al PalaRota arriverà il Futsal Lidarno, compagine in piena bagarre nella lotta per la salvezza. Ottenere tre punti da questo match significherebbe allungare in modo importante sui perugini e programmare in modo più tranquillo la parte restante del campionato. Di brutto ci sarà che, ancora una volta, la Ducato sarà in piena emergenza: infortunati Trapasso, Botteghin, Vasilache e Giusti, indisponibile Cocco, non ci sarà nemmeno mister De Moraes, dopo l’inopinata espulsione rimediata a Gubbio sabato scorso. Di bello ci sarà invece che, tra il primo ed il secondo tempo, la squadra di calcio integrato riceverà in modo ufficiale una donazione da parte delle famiglie Berti e Stocchi, in memoria di Eleonora, la giovane spoletina mancata qualche settimana fa. I ragazzi di David Feliziani tiferanno forte per il loro idolo ed ex guida, Giacomo Del Gallo (nella foto).

     

    Appuntamento sabato alle ore 15 al PalaRota. 

    Share

    Articolo precedente

    Ducato Futsal tris di coppe: in finale anche con l’under 17!

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla
    Carlo Alberto Bussoni 2025-11-19 14:45:52
    Fintanto che le burocrati impiegate del comune di Spoleto si inventeranno motivazioni pretestuose per bloccare i progetti presentati, si faranno.....
    Patrizia 2025-11-18 12:53:49
    Che dispiacere, un uomo perbene, insieme alla signora, mi unisco alle condoglianze.
    Aurelio Fabiani 2025-11-17 18:32:50
    Fare di un lume incerto di candela un falò, è più pericoloso del silenzio. I TONI ENTUSIASTI, LISCI, PD, BONANNI,.....
    Patrizia 2025-11-15 19:33:21
    Un abbraccio forte, anche se non vi conosco, e una disperazione, per tutti noi genitori! ❤️