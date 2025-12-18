Una Ducato ancora in emergenza cerca punti contro il Lidarno

Seconda di ritorno per la Ducato Futsal, ultima prima della sosta di Natale che, almeno per quest’anno, avrà un sapore speciale per Rosi e compagni, visto che ci sarà da preparare al meglio la finale di Coppa, in calendario per il 4 gennaio. Partita di vitale importanza per gli spoletini: al PalaRota arriverà il Futsal Lidarno, compagine in piena bagarre nella lotta per la salvezza. Ottenere tre punti da questo match significherebbe allungare in modo importante sui perugini e programmare in modo più tranquillo la parte restante del campionato. Di brutto ci sarà che, ancora una volta, la Ducato sarà in piena emergenza: infortunati Trapasso, Botteghin, Vasilache e Giusti, indisponibile Cocco, non ci sarà nemmeno mister De Moraes, dopo l’inopinata espulsione rimediata a Gubbio sabato scorso. Di bello ci sarà invece che, tra il primo ed il secondo tempo, la squadra di calcio integrato riceverà in modo ufficiale una donazione da parte delle famiglie Berti e Stocchi, in memoria di Eleonora, la giovane spoletina mancata qualche settimana fa. I ragazzi di David Feliziani tiferanno forte per il loro idolo ed ex guida, Giacomo Del Gallo (nella foto).

Appuntamento sabato alle ore 15 al PalaRota.