30 aprile, Piazza Santa Marina

Show-cooking con Carlotta Delicato e Peppone Calabrese, Villaggio dei sapori,

Caccia al tesoro al cioccolato, Masterchef Kids e Cocktail acrobatico

Sabato e domenica: passeggiate tra Borgo e Natura

Il Borgo di Castel Ritaldi si trasforma in un luogo da favola per ospitare la quarta edizione di “Fiabe Saporite” con tante attività, tutte gratuite. La manifestazione coniuga sapientemente i sapori del territorio, grazie ai prodotti di eccellenza che lo caratterizzano e le Fiabe, di cui Castel Ritaldi è il Paese da oltre venti anni.

Emozioni nel piatto e nel calice: dalla terra al gusto

Tante le novità di quest’anno. Ben due gli ospiti d’eccezione domenica 30 aprile. Carlotta Delicato, premiata come Chef Novità dell’Anno 2022 ai Cook Awards del Corriere della Sera ed oggi volto televisivo di Rai1 nella trasmissione “È sempre Mezzogiorno”, porta avanti una filosofia, dove la forza del prodotto locale viene esaltata senza troppa sofisticazione, attraverso una profonda conoscenza della tecnica e una contaminazione dettata dall’esperienza in giro per il Mondo.

Nel corso dello show-cooking, che si terrà alle ore 17.00, Carlotta creerà per l’occasione una speciale ricetta “saporita” tutta da scoprire utilizzando proprio le materie prime dei produttori locali presenti.

Giuseppe Calabrese in arte “Peppone”, conduttore, giornalista, volto noto del programma Linea Verde e profondo conoscitore dei prodotti enogastronomici del nostro Paese, sarà presente nel corso del pomeriggio per visitare il Villaggio dei Sapori (presso Piazza Santa Marina) e raccontare, durante lo show-cooking, la tradizione e le qualità delle eccellenze territoriali utilizzate per la realizzazione del piatto. Dulcis in fundo, l’Associazione “Le Donne del Vino Umbria” illustrerà le proprietà del vino Trebbiano Spoletino abbinato alla ricetta.

Sempre domenica, dalle ore 11.00 alle ore 18.30 sarà possibile degustare, tra i banchi del Villaggio, il Trebbiano Spoletino e i vini del territorio. In collaborazione con Associazione AIRC, infatti, a fronte di un contributo di € 5 si avranno a diposizione 1 calice e 3 degustazioni.

Alle 18.30 Bartender “Special cocktail al Trebbiano e profumi del territorio” con il barman Edoardo Giustini e Disco Music con Dj Danny D e degustazione gratuita.

Passeggiate, Caccia al tesoro, Masterchef Kids e letture nel Paese delle Fiabe.

Sabato e domenica, bambini, ragazzi e adulti potranno partecipare a ben tre passeggiate organizzate dal Festival del Sol: “Sfavoleggiando”, “Dal Borgo al Castello lungo la Piana” e “Andar per sentieri intoro al Borgo”.

Domenica, dopo l’esibizione della banda “Associazione Musicale Santa Cecilia” aprirà alle ore 10.00 il Villaggio dei sapori, mercatino delle eccellenze locali.

Dalle 15.00 alle 18.30 i più piccoli saranno protagonisti grazie ai tanti laboratori in Piazza e i giochi al castello. Alle 15.30 da non perdere la Caccia al Tesoro “La fabbrica di cioccolato” con un tesoro in regalo per tutti i partecipanti.

Alle 16.00 con Master Kids, i ragazzi si sfideranno “A tavola con Harry Potter”, grazie al laboratorio di cucina realizzato in collaborazione con IPSEOASC Alberghiero “Giancarlo De Carolis”.

Nel corso della giornata i racconti prenderanno forma grazie all’Associazione Paese delle Fiabe che realizzerà letture per ragazzi di tutte le età.

Alle 19.30 sarà offerta una degustazione di prodotti tipici promossa dal GAL Valle Umbra e Sibillini

Per informazioni: 334 8681080

La manifestazione è organizzata dal Comune di Castel Ritaldi in collaborazione con l’Associazione Italian Accordion Culture e con il contributo del Gal Valle umbra e Sibillini Psr per l’Umbria 2014-2022.