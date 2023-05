Una delegazione pugilistica umbra vola in Belgio

Dieci dei migliori atleti della regione il 27 ed il 28 maggio saliranno sul ring di Bruxelles. Diverse le società coinvolte, tra cui la “Diego” Bartolini di Spoleto

Tre giorni che si preannunciano indimenticabili per alcuni pugili di Spoleto e dell’Umbria. Una delegazione regionale composta dai migliori talenti originari del territorio, per la prima volta nella storia, volerà infatti alla volta del Belgio per affrontare una selezione di pugili locali. Il viaggio, in particolare, coinvolgerà 10 atleti di età compresa tra i 13 e i 18 anni che, nella giornata del 26 maggio, partiranno dall’aeroporto di Perugia con destinazione Bruxelles. Gli incontri andranno poi in scena nella capitale belga il 27 ed il 28 maggio.

Grande la soddisfazione espressa dai club pugilistici coinvolti dall’iniziativa, resa possibile grazie agli sforzi profusi dal presidente Simone Duchi e alla fattiva collaborazione dell’ex Ct della nazionale italiana ed indiana ed attuale commissario tecnico del Belgio Raffaele Bergamasco. I protagonisti saranno: Gabriele Adelmo Giacomelli, Gabriele Rustici, Sofia Pirri detta “Viso d’Angelo” e Stanislav Boiciuc della Asd Boxing Club “Diego Bartolini”; Flavio Qershija della Scuola Pugilato di Spoleto; Riccardo Negroni e Yahia Khyel della Pugilistica Nello Sabbati di Narni; Vlad Rusu, Walid Mandour e Andrea Gazzani della Global Gym 1 di Magione.

La squadra sarà accompagnata dal responsabile Valentino Giacomelli e dai maestri Saverio Palombacci, Denis Hassan, Fabiano Bertini, Massimo Morozzi e Claudio Mammuccari. Alla trasferta parteciperà anche il commissario di riunione Marco Giacomelli.