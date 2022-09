Una delegazione della Polizia slovacca in visita all’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto

Sette Ufficiali provenienti dalla Scuola di Polizia di Pezinok

Nella mattinata di ieri, una delegazione composta da sette Ufficiali provenienti dalla Scuola di Polizia di Pezinok (Slovacchia), località sita a circa venti chilometri dalla capitale Bratislava, è giunta, per una visita informale, presso l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari” di Spoleto.

Gli Ufficiali slovacchi sono stati ricevuti dal Direttore dell’Istituto, Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dott.ssa Maria Teresa PANONE, in compagnia della quale hanno effettuato una breve visita al complesso che ospita l’Istituto di Polizia.

Nel corso della visita, si è svolto un proficuo confronto in merito alle rispettive modalità didattiche ed offerte formative che caratterizzano gli Istituti di Istruzione dei due Paesi.

Nella delegazione era presente anche il Cappellano della Scuola di Polizia di Pezinok, il quale, essendo in visita in Italia con i suoi colleghi Ufficiali, ha colto l’occasione per far visita all’Istituto di Spoleto, città nella cui Arcidiocesi è stato Parroco fino al 2018, prima di ritornare nel suo paese natale.