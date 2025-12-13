Una bella giornata del Calcio Integrato della Ducato con gli Allievi della Scuola di Polizia

Il 10 dicembre l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari” di Spoleto ha ospitato la finale del torneo interno di pallavolo tra gli Allievi Vice Ispettori del 19° corso.

La giornata ha visto la partecipazione delle più alte Autorità dell’Istituto, anche se, “ospite d’onore” e cuore dell’iniziativa è stata la squadra del progetto “Calcio Integrato” dell’ASD Ducato Spoleto.

Erano presenti tutti i ragazzi insieme al Presidente Michele Zicavo, all’allenatore Davide Feliziani, ai dirigenti accompagnatori Domenico Stompanato e Marco Caldarelli e allo sponsor “Meccanica Sabatini” dei coniugi Sabatini.

Il calcio integrato è un’attività sportiva innovativa, che unisce persone con disabilità intellettive, relazionali e fisiche con atleti “partner”, promuovendo l’inclusione senza barriere.

Lo sport diventa così un potente strumento di socializzazione, integrazione e parità.

Al termine della gara, per sottolineare il messaggio di solidarietà, le squadre finaliste hanno devoluto l’intero premio ricevuto, 750€ in buoni spesa, al progetto di Calcio Integrato.

Il gesto degli Allievi Vice Ispettori ha tradotto il motto della Polizia di Stato, “Esserci Sempre”, in un atto concreto, dimostrando che la missione dell’Istituzione è quella di schierarsi attivamente al fianco delle realtà più fragili per promuovere l’inclusione e i valori di amicizia e parità.