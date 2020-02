La nota stampa di Fratelli d’Italia a firma di Stefano Polinori e Rosario Murro

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Un uomo solo al comando.

Vogliamo esprimere il nostro risentimento per quanto accaduto in questi giorni quando è uscita la notizia della nomina del nuovo direttore artistico del Festival dei Due Mondi.

Nessuna comunicazione, nessuna condivisione da parte del Sindaco ne con la maggioranza ne tanto meno con la Città di quello che stava accadendo ai vertici della più importante manifestazione artistica di Spoleto , stesso dicasi dell’assessore Urbani, il Festival creato dal Maestro Menotti e patrimonio di tutti e le sue sorti coinvolgono Spoleto in ogni sua componente politica e sociale, nella sostanza il nome letto dai giornali ed il suo curriculum, a tacere sulla quasi scontata commistione con la sinistra, sembrano rassicurare sulla esperienza e qualità del personaggio, tutto evidentemente da verificare, ma quo quello che più interessa è la considerazione che , nell’occasione della nomina di ruoli tra parte artistica e parte amministrativa che non ha mai portato decollo definitivo del nostro Festival. Serve affiancare al Direttore Artistico un Sovrintendete , un DG, una figura che al fianco del Sindaco e della Città dia trasparenza e respiro anche economico alla manifestazione.

Stefano Polinori

Capogruppo Fratelli d’Italia

Rosario Murro

Coordinatore Comunale Fratelli d’Italia