Un ultimo abbraccio infinito: padroni e animali insieme per sempre

  • Redazione
  • Aprile 14, 2026
  • FUORI DAL COMUNE
  • Letto 16

    • In Umbria arriva una rivoluzione silenziosa ma importante: con la legge regionale n. 4 del 7 aprile 2026, pubblicata nel Bollettino ufficiale, diventa finalmente possibile riposare per sempre accanto al proprio animale domestico. Una novità destinata a segnare un prima e un dopo nel rapporto tra esseri umani e animali da compagnia, sempre più considerati veri membri della famiglia.

    La norma introduce la possibilità di collocare le ceneri degli animali nelle tombe o nei loculi dei proprietari, purché ci sia una volontà espressa in vita o una richiesta degli eredi. Non si tratta di una scelta simbolica, ma di un riconoscimento concreto di un legame affettivo profondo, che va oltre la vita stessa. Per garantire il rispetto delle norme sanitarie, gli animali dovranno essere cremati e le loro ceneri conservate separatamente.

    La presidente della Regione Stefania Proietti parla di “scelta di civiltà”, sottolineando come questa legge intercetti una sensibilità ormai diffusa: quella di chi considera il proprio animale un compagno insostituibile. Intanto la Regione è già al lavoro per definire le regole operative, così da rendere questa possibilità reale e accessibile in tutti i Comuni.

    Un passo avanti che unisce cuore e diritto, destinato a far discutere – ma soprattutto a cambiare per sempre il modo in cui diciamo addio ai nostri amici più fedeli.

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    Carlo Neri 2026-04-12 19:21:16
    Vedremo chi sarà scemo e chi più scemo tra il PD che ricandiderà Sisti, inviso anche a molti di quelli.....
    Carlo Nuvoloni 2026-03-28 16:59:20
    Buonasera, sono Carlo Nuvoloni presidente della Sunrise Orchestra - Terni. Sono disponibile ad un incontro con la Pro Loco per.....
    Carlo Alberto Bussoni 2026-03-28 14:32:09
    Bisognerebbe anche far capire ai funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune che, oltre le piante catastali, non esiste altra documentazione per.....
    Carlo Neri 2026-03-21 14:41:16
    Mi è stato detto, da persona a conoscenza dei fatti, che, nella maggior parte dei casi, come nel caso che.....
    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....