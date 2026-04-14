Un ultimo abbraccio infinito: padroni e animali insieme per sempre

In Umbria arriva una rivoluzione silenziosa ma importante: con la legge regionale n. 4 del 7 aprile 2026, pubblicata nel Bollettino ufficiale, diventa finalmente possibile riposare per sempre accanto al proprio animale domestico. Una novità destinata a segnare un prima e un dopo nel rapporto tra esseri umani e animali da compagnia, sempre più considerati veri membri della famiglia.
La norma introduce la possibilità di collocare le ceneri degli animali nelle tombe o nei loculi dei proprietari, purché ci sia una volontà espressa in vita o una richiesta degli eredi. Non si tratta di una scelta simbolica, ma di un riconoscimento concreto di un legame affettivo profondo, che va oltre la vita stessa. Per garantire il rispetto delle norme sanitarie, gli animali dovranno essere cremati e le loro ceneri conservate separatamente.
La presidente della Regione Stefania Proietti parla di “scelta di civiltà”, sottolineando come questa legge intercetti una sensibilità ormai diffusa: quella di chi considera il proprio animale un compagno insostituibile. Intanto la Regione è già al lavoro per definire le regole operative, così da rendere questa possibilità reale e accessibile in tutti i Comuni.
Un passo avanti che unisce cuore e diritto, destinato a far discutere – ma soprattutto a cambiare per sempre il modo in cui diciamo addio ai nostri amici più fedeli.
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