Un tris di Campioni vince l’Estemporanea al Parco Acquarossa

Un successo senza precedenti quello dell’estemporanea tenutasi presso il Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo ove molti tra i migliori artisti del centro Italia, hanno partecipato e vinto la competizione artistica.

Come sempre accade, c’è chi non accetta l’insindacabile giudizio della giuria e polemizza a tutto campo, mentre il vincitore Gianmaria Pierini, artista autentico, si gode la vittoria con un bel primo premio e anche la soddisfazione di aver venduto la sua opera.

Fabiola Lazzarini è arrivata seconda, ed è considerata a tutti gli effetti la migliore acquarellista umbra.

Donatella Dalla Ragione, terza classificata, e’ stato molto felice del risultato ottenuto.

L’insindacabile verdetto della giuria ha decretato serenamente la classifica dei primi tre vincitori e i restanti quarti ad ex aequo.

Una splendida cornice per acrilici, oli, acquerelli e tecniche di varia natura. L’arte che si esprime secondo la visione di ognuno con il carico dell’esperienza, del proprio vissuto, della propria personalissima visione.

Ecco l’elenco dei partecipanti:

Cristiano Giustozzi

Giovanna Gubbiotti

Otello Natalini

Pascal Millucci

Corrado Belluomo alias Krishna Kumara Das

Pascu Mihaela

Donatella Dalla Ragione

Donatella Tomassoni

Fabiola Fabiola Lazzarini

Theresa Primi

Pamela Vincenti

Marco Giacchetti

Gianmaria Perini

Linda Lucidi

Andreina Vannuzzi

Valeria Andreani

Walter Gentile

Mariangela Baldi

Cecilia Provocar-te Passeri

Gli artisti hanno prodotto opere di pregio che stanno riscuotendo l’attenzione degli appassionati del genere.

l’Umbria e l’Italia intera, si stanno riappropriando dei propri spazi e passioni e poter dipingere in un luogo ameno come un parco, un monte o in centro città, riporta gioia e allegria e lo spirito vero che accomuna i partecipanti a tali iniziative, quello dell’amicizia, il rispetto e la lealtà.

Un ringraziamento dovuto a tutti coloro che hanno lavorato alacremente per la riuscita dell’evento, in particolare l’Azienda Agricola di Monia Angelelli, Cantine Bartoloni, Ristorante il Mulino e Alessandro Falcinelli, ai fotografi e giornalisti che hanno dato risalto agli artisti e al loro lavoro e alla giuria.