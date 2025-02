Un “tesoro” teatrale abbandonato nelle soffitte del Caio Melisso

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il testo dell’interpellanza presentata da Sergio Grifoni:

OGGETTO: Interpellanza

Signor Sindaco, da informazioni ricevute dal sottoscritto interpellante, circa tre anni fa, la SV, unitamente all’Assessore competente ed al personale addetto dell’Ufficio Cultura del nostro Comune, ha avuto modo di visionare un particolare materiale che si trova depositato presso le soffitte del teatro Caio Melisso. Il materiale rinvenuto, lasciato in abbandono e disuso, dovrebbe consistere in un cospicuo numero di tele dipinte policrome, quinte, soffitti, fondali e, addirittura, un sipario storico, deduzione ricavata dalla specifica numerazione riportata sul retro delle stesse. Secondo alcuni esperti presenti al sopralluogo, era stata avanzata l’ipotesi che potesse trattarsi di materiale scenico o, come meglio conosciuto, “Sala Ricca”, addirittura antecedente a quello presente sul palcoscenico del vecchio teatro di piazza Duomo. Da parte della SV, diligentemente, era stato preso l’impegno di sdoganare tutto questo materiale, portarlo negli adeguati specifici locali del capannone di Santo Chiodo, ed esperire una attenta analisi sullo stato dell’essere e, soprattutto, se le ipotesi su riportate potevano trovare conferma con susseguente possibilità di restauro e riutilizzo. Si sarebbe cioè riacquistato un patrimonio di assoluto valore storico. Dal giorno del su richiamato sopralluogo (tre anni), sembrerebbe però che nulla sia più accaduto e su tale possibilità di recupero è di nuovo calato il silenzio.

p.t.q.s. INTERPELLO

la SV al fine di conoscere:

a) Se codesta Amministrazione Comunale conferma o meno la volontà di restaurare tutto il materiale in giacenza al teatro Caio Melisso e meglio specificato nella premessa;

b) in caso di affermazione positiva alla precedente richiesta, quali tempi di realizzazione l’intervento di che trattasi comporterebbe;

c) Quali risorse economiche si vorrebbero eventualmente individuare per esperire il restauro in parola;

Si richiede discussione in Consiglio Comunale.

Molti cordiali saluti.-

Spoleto, lì 17 febbraio 2025 IL CONSIGLIERE COMUNALE

Sergio Grifoni