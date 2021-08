Un ricco calendario di eventi a settembre per scoprire i capolavori di Spoleto e dintorni

Visite guidate ai percorsi difensivi della fortezza con “Dall’alto delle torri” e tour guidati tematici nei musei della città con “Capolavori da museo”



Per tutto il mese di settembre sono in programma visite guidate a tema per scoprire l’incredibile patrimonio storico artistico della città di Spoleto: un calendario ricchissimo di appuntamenti imperdibili che coinvolgono i musei della città, dalla Rocca Albornoz a Palazzo Collicola, dalla Casa Romana fino al Tempietto sul Clitunno.

Prosegue infatti anche per il prossimo mese l’iniziativa “Dall’alto delle torri”. Il programma prevede numerose visite guidate ai percorsi difensivi della Rocca Albornoz: un’interessante passeggiata lungo i camminamenti difensivi della fortezza da cui è possibile dominare la vallata e ammirare l’affascinante panorama. Le visite consentono di mettere in relazione il paesaggio con la funzione difensiva della fortezza e la sua posizione strategica nel territorio. Il progetto è a cura di Sistema Museo in collaborazione con la Direzione Regionale Musei dell’Umbria – Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto.

Continuano anche le visite guidate tematiche Capolavori da Museo a cura di Sistema Museo, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei dell’Umbria – Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto – Tempietto sul Clitunno, il Comune di Spoleto e il Comune di Campello sul Clitunno. Si tratta di speciali visite guidate tematiche alle collezioni dei musei della Spoleto Card. Un’occasione unica per approfondire e scoprire il prezioso patrimonio storico artistico di Spoleto e di Campello sul Clitunno.

DALL’ALTO DELLE TORRI – VISITE GUIDATE AI PERCORSI DIFENSIVI

lunedì e giovedì – ore 10:00 – 11:00 – 12:00

venerdì, sabato, domenica e festivi – ore 10:00 – 11:00 – 12:00 – 16:00 – 17:00



Tariffe di partecipazione

Intero € 4,00

Ridotto € 3,00 dai 7 ai 17 anni e per i possessori della Spoleto Card

Gratuito fino a 6 anni

Previo acquisto del biglietto di ingresso al monumento.

La partecipazione alle visite guidate prevede il rispetto dell’attuale normativa Covid-19. Le visite guidate sono a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Informazioni e prenotazioni:

dal giovedì alla domenica e lunedì

Sistema Museo 0743.224952

museoducatospoleto@sistemamuseo.it

CAPOLAVORI DA MUSEO

Casa Romana

La domus romana, mosaici e pitture parietali

dal giovedì alla domenica ore 15:30

Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo

Il ciclo pittorico e l’affresco di Thomas Becket

dal venerdì alla domenica ore 17:00

Palazzo Collicola

Mostre temporanee

giovedì ore 18:00 – Giovanni Carandente. Archives and Documents

giovedì ore 18:00 – Astanze di Stefano Di Stasio

giovedì ore 18:00 – Work in progress – opere della collezione Marignoli di Montecorona

giovedì ore 18:00 – Disegni di Giuseppe Penone

Una nobile passeggiata

dal venerdì alla domenica ore 18:00

Tempietto sul Clitunno

Un monumento che affascina da secoli

dal venerdì alla domenica ore 19:00

Tariffe di partecipazione

Intero € 4,00

Ridotto € 3,00 dai 7 ai 17 anni e per i possessori della Spoleto Card

Gratuito fino a 6 anni

Previo acquisto del biglietto di ingresso al museo.

La partecipazione alle visite guidate prevede il rispetto dell’attuale normativa Covid-19.

Le visite guidate sono a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Informazioni e prenotazioni:

Sistema Museo | dal mercoledì al lunedì | 0743.46434 | spoleto@sistemamuseo.it