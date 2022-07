Un programma di incontri sul territorio per presentare il nuovo piano di gestione dell’igiene urbana della Vus

Verrà convocato anche un Consiglio comunale ad hoc a cui parteciperanno i vertici della VUS e dell’AURI

Avviare un percorso di partecipazione per far conoscere il nuovo piano di gestione dell’igiene urbana della Valle Umbra Servizi. È questa la volontà dell’amministrazione comunale dopo l’incontro di mercoledì scorso a cui hanno partecipato il sindaco Andrea Sisti, il vicesindaco Stefano Lisci e l’assessora Agnese Protasi. Il primo passaggio sarà la convocazione di un consiglio comunale dedicato per presentare alla città il nuovo piano della VUS.

La convocazione del massimo consesso cittadino e l’invito ai vertici della Società e dell’AURI – Autorità umbra per rifiuti e idrico ad illustrare anche le nuove modalità con cui verrà effettuato il servizio di raccolta differenziata, si configurerebbe quale occasione di confronto sui temi dell’igiene urbana.

Dopo il Consiglio comunale l’amministrazione programmerà una serie di incontri sul territorio per informare la popolazione e verificare il piano rispetto alle effettive esigenze dei cittadini.