Un ponte di solidarietà lungo 750 Km: cena benefica in memoria di Eleonora Berti

  • Redazione
  • Dicembre 16, 2025
  • Attualità
  • Letto 1223

    • Il Natale a Ruffano è già decollato con migliaia di visitatori di tutte le età che, nel weekend lungo dell’Immacolata, sono accorsi  per vivere la magia natalizia tra il borgo antico ruffanese e quello di Torrepaduli.

    Ma il clou deve ancora arrivare. Il ricco programma realizzato grazie al lavoro di Pro Loco, Comune di Ruffano, associazione Turre Mia, InfoPoint e numerose realtà locali, ha riservato tante sorprese nel week end dedicato al Christmas’s Street Food. Tuttavia, non sono mancati i momenti di solìdarietà. Ed uno, in particolare, ha unito il borgo salentino a Spoleto. Grazie ad un meraviglioso ponte della solidarietà, lungo 750 chilometri, e realizzato dal noto imprenditore assicurativo, Gianluigi Metafune, agente generale della Generali Ina di Casarano. Il suo legame con l’Umbria è qualcosa di indissolubile. E, avendo saputo della iniziativa di solidarietà voluta dai genitori di Eleonora Berti per sostenere la pratica sportiva dei bambini con disabilità, attraverso l’associazione Social Sport Spoleto, Metafune ha voluto che la tradizionale cena di fine anno della sua vivacissima agenzia, svoltasi a “La Fazenda” di Torrepaduli, fosse legata alla raccolta di fondi nel nome di questa meravigliosa ragazza scomparsa troppo prematuramente. “Questa vicenda ci ha colpito tutti, non solo come genitori ma come persone che cercano di dare un futuro migliore ai nostri ragazzi, – ha sottolineato lo stesso Metafune -. Ad Eleonora mi lega un ricordo bellissimo di quando era bambina e suo papà Renzo, noto giornalista e carissimo amico fraterno, era professionalmente impegnato insieme a me nel campo assicurativo quando operavo in Umbria. Con i miei collaboratori e dipendenti di Agenzia, abbiamo voluto dare il nostro piccolo contributo per aiutare i tanti bambini e ragazzi meno fortunati, sostenendo un progetto nobilissimo come quello della associazione del presidente Andrea Duranti, che ringrazio per quanto sta facendo”. Insomma, il cuore più puro del Salento ha battuto forte nel ricordo di questa ragazza. Di sicuro, Eleonora ha pagato un prezzo troppo alto per la sua profonda sensibilità e la sua intelligenza, che aveva davvero pochi eguali per i suoi 20 anni.

    Share

    Articolo precedente

    Aperture straordinarie della Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo

    Articolo successivo

    Si rompe la condotta del gas: mercoledì 17 scuole chiuse a Baiano

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla
    Carlo Alberto Bussoni 2025-11-19 14:45:52
    Fintanto che le burocrati impiegate del comune di Spoleto si inventeranno motivazioni pretestuose per bloccare i progetti presentati, si faranno.....
    Patrizia 2025-11-18 12:53:49
    Che dispiacere, un uomo perbene, insieme alla signora, mi unisco alle condoglianze.
    Aurelio Fabiani 2025-11-17 18:32:50
    Fare di un lume incerto di candela un falò, è più pericoloso del silenzio. I TONI ENTUSIASTI, LISCI, PD, BONANNI,.....
    Patrizia 2025-11-15 19:33:21
    Un abbraccio forte, anche se non vi conosco, e una disperazione, per tutti noi genitori! ❤️