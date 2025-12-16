Un ponte di solidarietà lungo 750 Km: cena benefica in memoria di Eleonora Berti

Il Natale a Ruffano è già decollato con migliaia di visitatori di tutte le età che, nel weekend lungo dell’Immacolata, sono accorsi per vivere la magia natalizia tra il borgo antico ruffanese e quello di Torrepaduli.

Ma il clou deve ancora arrivare. Il ricco programma realizzato grazie al lavoro di Pro Loco, Comune di Ruffano, associazione Turre Mia, InfoPoint e numerose realtà locali, ha riservato tante sorprese nel week end dedicato al Christmas’s Street Food. Tuttavia, non sono mancati i momenti di solìdarietà. Ed uno, in particolare, ha unito il borgo salentino a Spoleto. Grazie ad un meraviglioso ponte della solidarietà, lungo 750 chilometri, e realizzato dal noto imprenditore assicurativo, Gianluigi Metafune, agente generale della Generali Ina di Casarano. Il suo legame con l’Umbria è qualcosa di indissolubile. E, avendo saputo della iniziativa di solidarietà voluta dai genitori di Eleonora Berti per sostenere la pratica sportiva dei bambini con disabilità, attraverso l’associazione Social Sport Spoleto, Metafune ha voluto che la tradizionale cena di fine anno della sua vivacissima agenzia, svoltasi a “La Fazenda” di Torrepaduli, fosse legata alla raccolta di fondi nel nome di questa meravigliosa ragazza scomparsa troppo prematuramente. “Questa vicenda ci ha colpito tutti, non solo come genitori ma come persone che cercano di dare un futuro migliore ai nostri ragazzi, – ha sottolineato lo stesso Metafune -. Ad Eleonora mi lega un ricordo bellissimo di quando era bambina e suo papà Renzo, noto giornalista e carissimo amico fraterno, era professionalmente impegnato insieme a me nel campo assicurativo quando operavo in Umbria. Con i miei collaboratori e dipendenti di Agenzia, abbiamo voluto dare il nostro piccolo contributo per aiutare i tanti bambini e ragazzi meno fortunati, sostenendo un progetto nobilissimo come quello della associazione del presidente Andrea Duranti, che ringrazio per quanto sta facendo”. Insomma, il cuore più puro del Salento ha battuto forte nel ricordo di questa ragazza. Di sicuro, Eleonora ha pagato un prezzo troppo alto per la sua profonda sensibilità e la sua intelligenza, che aveva davvero pochi eguali per i suoi 20 anni.



