Un piatto magico dell’Alberghiero di Spoleto per la finale nazionale del concorso promosso dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano

Rubik di sapori ideato da Laura Pintus

Con Rubik di sapori, il De Carolis si è aggiudicato la finale del concorso nazionale, promosso dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano.

La magia della forma e dei colori, il divertimento unito all’abilità e alla sapienza del cubo di Rubik hanno ispirato il piatto che è stato ideato da Laura Pintus del IV A eno e che parteciperà al contest del 31 gennaio, a Milano, promosso dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano.

Questa è la prima finale del 2024 che vede protagonista l’Istituto spoletino, già lo scorso anno, un secondo posto assoluto a Velletri, aveva visto protagonisti due studenti del De Carolis: Matteo Troiani e Sebastian Frashelliu.

Come sottolinea il professor Daniele Bianchini, non sarà Laura a gareggiare, infatti, come i suoi compagni del IV anno, sta vivendo la significativa esperienza dello stage fuori Regione e, pertanto, non sarebbe stato corretto sospendere l’impegno preso, ma, ad interpretarlo “sul palco di Milano” per lei, il 31 gennaio, ci sarà proprio Matteo Troiani, del VA eno, con la regia del prof. Bianchini.

Il Consorzio ospiterà a Milano, 30 Istituti alberghieri d’Italia che, divisi in tre gruppi, si sfideranno per creare la ricetta SMART, da intendersi come acronimo per Sostenibilità, Memorabili, Ambizione, Racconto, Tecnica.

Se gli ingredienti e il procedimanto verranno pubblicati dopo il concorso, molto interessante è entrare nella ricetta attraverso il momento ispiratorio e la progettazione del piatto:

Il nome del piatto “Rubik di sapori” è stato creato anche osservando l’estetica del piatto.

Il filetto viene rappresentato sotto forma di cubo (da qui il nome Rubik) e ogni sapore è un colore e una facciata di esso che si intersecano alla perfezione fra di loro, considerando la stagionalità, come le PERE e territorialità come il nostro OLIO EVO e lo ZAFFERANO.

Il piatto presenta le fondamentali consistenze, la parte importante della carne, la parte cremosa della salsa e la parte croccante della cialda di pecorino e le fettine di pecorino essiccato.

In attesa di assaporare la versione umbra del cubo di Rubik in cucina, buona trasferta!