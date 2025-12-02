Un patto di comunità: strategie partecipative contro il gioco d’azzardo. Cinema Sala Frau, 5 dicembre ore 15

Si terrà venerdì 5 dicembre alle ore 15.00 al Cinema Sala Frau il convegno inserito nel palinsesto degli eventi di Accade a Natale a Spoleto 2025 dal titolo “Un patto di comunità: strategie partecipative contro il gioco d’azzardo”, evento realizzato con il sostegno delle risorse del Piano Regionale per la prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d’azzardo.

L’iniziativa, nata con l’intento di offrire un’occasione di confronto e di sensibilizzazione sul tema del gioco d’azzardo a partire dai risultati delle strategie nazionali, regionali e locali in un contesto in continua evoluzione, è a ingresso gratuito e aperto alla cittadinanza e si propone di delineare le prospettive future per costruire un patto di comunità che tuteli la salute dei giovani e in generale di tutti i cittadini.

“L’azzardopatia non è un vizio, ma una vera e propria malattia sociale che colpisce famiglie, giovani e persone fragili – ha dichiarato l’assessora Luigina Renzi – Come amministrazione abbiamo il dovere di intervenire con decisione: rafforzando i servizi di supporto psicologico e promuovendo campagne di prevenzione anche nelle scuole. Combattere la dipendenza da gioco d’azzardo significa restituire speranza e futuro alle nostre comunità.”

L’evento, moderato da Luigina Renzi, Assessora al Benessere e Innovazione Sociale del Comune di Spoleto vedrà gli interventi di Sonia Cerrai, CNR – Consiglio Nazionale Ricerche (Epidemiologia del gioco d’Azzardo: dalle tendenze nazionali alle vulnerabilità regionali. Mappa del rischio in Umbria), Angela Bravi, Regione Umbria e Daniele Benedetti, Federsanità Umbria (Il Piano regionale per la prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo da gioco d’azzardo dal 2016 ad oggi), Francesca Palazzi, Comune di Spoleto (Il Piano attuativo locale “Game Over”), Samuele Bonanni, Unità Educativa di Strada della Zona Sociale n.9 – Cooperativa Sociale Il Cerchio (L’esperienza dell’Unità educativa di strada della Zona sociale n. 9), Lucia Coco, SSD Psicologia delle Dipendenze Foligno-Spoleto (Il Centro specifico del disturbo da gioco d’azzardo dell’Azienda USL Umbria 2), Costantino Cacciamani, Cooperativa Sociale Il Cerchio (La ricerca/azione sull’azzardopatia e i giovani della Zona Sociale n. 9), Ugo Carlone, Università degli studi di Perugia (Lavoro di gruppo: prospettive per un patto di comunità che tuteli la salute dei giovani).