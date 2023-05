Un patentino per lo smartphone: in sala dei Notari l’evento conclusivo del progetto-presenti i rappresentanti della Dante Alighieri della Sede Centrale e di Campello

Hanno seguito il progetto le insegnanti Luciana Buscaglia e Maria Rosaria Granato

Si è tenuto nel corso della mattinata del 17 maggio nella sala dei Notari di palazzo dei Priori l’evento conclusivo del progetto “Un patentino per lo smartphone” a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria in collaborazione con l’Equipe Formativa Territoriale.

L’iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado nell’anno scolastico 2022/23, era finalizzata a favorire un uso consapevole dello smartphone, nonché ad acquisire comportamenti corretti e funzionali nel navigare, divenendo fruitori e protagonisti attivi nella circolazione delle informazioni e nelle relazioni online.

Il percorso ha fatto registrare numeri importanti con 50 scuole secondarie di primo grado dell’Umbria coinvolte e 26 scuole della Liguria, provincia di La Spezia. 6500 gli studenti che hanno partecipato al test conclusivo.

In una sala dei Notari gremita in ogni ordine di posti ne hanno parlato (anche attraverso collegamenti in streaming con le classi interessate) Gianluca Tuteri vicesindaco ed assessore alle politiche scolastiche del Comune di Perugia, Sergio Repetto dirigente titolare USR Umbria, , Maria Rosaria Fiorelli docente USR Umbria, Francesco Mezzanotte dirigente tecnico USR Umbria, Roberto Peccenini dirigente tecnico USR Liguria nonché dirigente ambito territoriale della Spezia, Antonio Fini dirigente scolastico La Spezia e Flavia Rizza testimonial della polizia di Stato contro il cyberbullismo, Floriana Falcinelli dell’Università degli studi di Perugia.

Al termine la cerimonia di consegna dei patentini conseguiti dai nostri alunni dell’I.C. Spoleto 1 dopo aver superato un test somministrato dall’USR. I ragazzi, presenti a Perugia in rappresentanza dei loro compagni, hanno vissuto questa significativa esperienza insieme alle loro insegnanti che hanno seguito il progetto, Luciana Buscaglia e Maria Rosaria Granato.