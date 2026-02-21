Un Paolino in versione dottor Jekyll e mister Hyde: pari Ducato Futsal contro il Todi

Secondo pareggio nelle ultime tre settimane della Ducato viene al termine di una partita non bellissima, ma che, almeno nel secondo tempo, ha lasciato spazio ad una sarabanda di emozioni. Il risultato non serve per il morale degli spoletini; e serve poco anche al Todi, impelagato in una lotta salvezza molto incerta.

Ducato ancora senza Ceccarelli, Trapasso e Vasilache squalificati e con finalmente in campo Cocco. Prima metà del tempo che corre via con una sterile superiorità nel possesso palla degli spoletini, che creano veramente pochissimo, se si eccettua uno splendido aggancio di Paloni, che però con il destro non trova il pertugio giusto. Al 10’ buona incursione di Giusti sulla destra, ma tiro di poco al lato. La Ducato cresce vistosamente, ma Vitinho al 12’ spreca sul secondo palo uno schema di punizione organizzato da Paloni. Al 14’ clamorosa svista arbitrale (nell’ambito di una buona direzione): Rosi e Vitinho partono in superiorità numerica, palla che carambola sul braccio del difendente tuderte, ma la signora Alessi, coperta dallo stesso Rosi, lascia correre. Al 16’ due pali della Ducato: il primo di De Moraes servito da Cocco; il secondo dello stesso Cocco. All’ultimo soffio, dopo una seconda parte di tempo passata in trincea, è il Todi con Pazzaglia ad avere la palla buona sotto porta, ma Paolino se la cava.

La ripresa parte con il vantaggio spoletino, al termine di una bella azione personale di Vitinho che libera un gran sinistro che finisce nel sette. Il Todi trova quasi subito il pari con Calistroni che sorprende con un tiro preciso ma che partiva da una distanza importante. Meglio il Todi in questa fase, ma Paloni salva sulla linea ancora su Calistroni, poi c’è la prima di tante parate di Paolino su Introppico. Dall’altra parte fa malissimo la Ducato: Cocco difende di prepotenza una palla sulla destra e trova in mezzo Giusti che deve solo appoggiare nella porta sguarnita. Anche in questo casa il vantaggio spoletino dura ben poco: il pari lo trova ancora Calistroni che trova il sinistro vincente al termine di un’azione a dir poco confusa scaturita da una ripartenza concessa dalla Ducato. Introppico libera due volte il sinistro, ma Paolino dice ancora di no alla grande. Lo stesso portiere di De Moraes non capisce la chiamata di Tacchilei e concede proprio ad Introppico il più facile dei tocchi che vale il 2-3. De Moraes non ci pensa su e inserisce subito Tanabe come portiere. Paloni spreca sul secondo palo un bell’assist di Tanabe. Poco dopo il giapponese insacca il 3-3 fulminando il portiere sul suo palo da posizione impossibile. La Ducato insiste con il portiere di movimento, ma trova altri due pali a dire di no, prima con Paloni e poi con Cocco. Il finale, però, è tutto del Todi, ma gli ospiti devono fare i conti con un Paolino (foto) in versione superman che chiude ogni conclusione e con Rosi che salva una conclusione a colpo sicuro di Picotti.

Un 3-3 oseremmo dire salomonico, in cui la Ducato non ha finalizzato per un po’ di sfortuna quanto creato; mentre il Todi non è stato capace di azzannare gli ultimi attimi di partita.