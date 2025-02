Un Nuovo Inizio per l’Umbria: Noi Moderati Tracciano la Strada del Futuro

Il primo incontro del Direttivo Regionale di Noi Moderati, presieduto dal Commissario Regionale Michele Toniaccini, ha segnato l’avvio di un percorso entusiasta e determinato verso un’Umbria più forte e unita. Con la partecipazione del Commissario Provinciale di Perugia Renz e Baldoni e del Commissario Provinciale di Terni Francesco Meloni Cecconi, l’incontro ha avuto l’obiettivo di definire la struttura organizzativa del partito a livello regionale e tracciare le linee guida per le prossime sfide elettorali che interesseranno i comuni di Assisi e Amelia.

Durante l’incontro, sono stati discussi temi fondamentali come la campagna di tesseramento e l’organizzazione dell’evento nazionale previsto per sabato 22 e domenica 23 febbraio, che coinvolgerà i capoluoghi di provincia. Questa iniziativa mira a far conoscere il progetto politico di Noi Moderati, i risultati ottenuti dal Governo e le prospettive future.

Questo primo appuntamento ha rappresentato un momento cruciale per tracciare un percorso condiviso, delineando obiettivi ambiziosi attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro formato da persone appassionate di politica, pronte a riportare la politica come strumento di promozione dei valori e di costruzione di un futuro migliore per le nostre comunità.

Sono stati individuati alcuni Commissari Comunali e membri del nuovo Direttivo Regionale. È stato inoltre concordato un incontro con tutti i tesserati e con le varie realtà civiche presenti sul territorio regionale, al fine di avviare un percorso di condivisione e promozione dell’area popolare moderata di centrodestra.

Il Commissario Regionale Michele Toniaccini ha dichiarato: “Siamo determinati a riportare la persona al centro di ogni azione, creando le condizioni affinché la gente possa tornare a votare in maniera convinta, con l’intento di vedersi parte attiva e integrante di una rinascita del nostro Paese. Solo così potremo costruire un futuro migliore per i nostri figli.”

Noi Moderati si impegna con passione e dedizione a costruire un’Umbria più forte, unita e prospera, mettendo al centro le persone e i loro valori. Insieme, possiamo realizzare un futuro migliore per le nostre comunità.