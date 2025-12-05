Un Natale di generosità: straordinaria partecipazione alla Giornata del Dono

  • Redazione
  • Dicembre 5, 2025
  • Attualità
  • Letto 77

    • La Consulta Giovanile Comunale di Spoleto, in collaborazione con la Caritas Diocesana, desidera esprimere un sentito ringraziamento alla cittadinanza per la straordinaria partecipazione alla Giornata del Dono, iniziativa dedicata alla solidarietà e alla condivisione in vista delle festività natalizie.
     
    Grazie alla generosità delle famiglie e al supporto dei commercianti del territorio, sono stati raccolti circa 650 doni, un risultato che supera ogni aspettativa e che testimonia il forte senso di comunità che caratterizza la nostra città. Un ringraziamento speciale va ai negozi che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa: Silvana Pensa, Giocheria Rosati, Carto Ufficio Spoleto, Libreria Mondadori e Bibetto, che hanno reso possibile questo importante gesto collettivo.
     
    I doni raccolti verranno distribuiti, durante il periodo delle festività natalizie, ai ragazzi e alle famiglie che vivono situazioni di difficoltà, affinché possano sentire la vicinanza e il calore dell’intera comunità.
     
    La Consulta Giovanile desidera inoltre ringraziare l’Assessora Renzi, punto di riferimento istituzionale per le attività e i progetti dei giovani, e il Vicesindaco Chiodetti, presente durante questa significativa giornata, per il costante sostegno e la vicinanza dimostrata.
     
    La Giornata del Dono si conferma un momento di profonda solidarietà e partecipazione civica: un’occasione che ha unito persone, esercizi commerciali e istituzioni in nome di un valore condiviso, quello dell’aiuto reciproco. Siamo orgogliosi di aver dato vita a un’iniziativa che rappresenta al meglio lo spirito della città di Spoleto.
     
    Consulta Giovanile Comunale di Spoleto

