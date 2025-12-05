Un Natale di generosità: straordinaria partecipazione alla Giornata del Dono

La Consulta Giovanile Comunale di Spoleto, in collaborazione con la Caritas Diocesana, desidera esprimere un sentito ringraziamento alla cittadinanza per la straordinaria partecipazione alla Giornata del Dono, iniziativa dedicata alla solidarietà e alla condivisione in vista delle festività natalizie.

Grazie alla generosità delle famiglie e al supporto dei commercianti del territorio, sono stati raccolti circa 650 doni, un risultato che supera ogni aspettativa e che testimonia il forte senso di comunità che caratterizza la nostra città. Un ringraziamento speciale va ai negozi che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa: Silvana Pensa, Giocheria Rosati, Carto Ufficio Spoleto, Libreria Mondadori e Bibetto, che hanno reso possibile questo importante gesto collettivo.

I doni raccolti verranno distribuiti, durante il periodo delle festività natalizie, ai ragazzi e alle famiglie che vivono situazioni di difficoltà, affinché possano sentire la vicinanza e il calore dell’intera comunità.

La Consulta Giovanile desidera inoltre ringraziare l’Assessora Renzi, punto di riferimento istituzionale per le attività e i progetti dei giovani, e il Vicesindaco Chiodetti, presente durante questa significativa giornata, per il costante sostegno e la vicinanza dimostrata.

La Giornata del Dono si conferma un momento di profonda solidarietà e partecipazione civica: un’occasione che ha unito persone, esercizi commerciali e istituzioni in nome di un valore condiviso, quello dell’aiuto reciproco. Siamo orgogliosi di aver dato vita a un’iniziativa che rappresenta al meglio lo spirito della città di Spoleto.

Consulta Giovanile Comunale di Spoleto