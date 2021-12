Un Natale condiviso: letture sotto l’albero a palazzo Mauri

Due gli appuntamenti in programma sabato 11 e sabato 18 dicembre. Necessaria la prenotazione

In occasione delle festività natalizie, sabato 11 e sabato 18 dicembre 2021, sono in programma alla biblioteca comunale “Giosué Carducci”, a palazzo Mauri, le letture per bambini, dai 4 ai 10 anni, con un laboratorio a tema natalizio a cura dei bibliotecari.

I due appuntamenti sono inseriti nel cartellone di “Un Natale condiviso”, il ricco programma di eventi dedicati alla musica, al teatro, allo spettacolo e all’arte organizzati dal Comune di Spoleto.

Per partecipare all’iniziativa è necessaria la prenotazione:

tel 0743 218801 – mail: biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it

Le iscrizioni si chiuderanno una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti (n. 20 bambini/e).

Ai sensi della normativa vigente, per accedere alla biblioteca occorre esibire il Green Pass base (dai 12 anni) ed indossare la mascherina (per i bambini sopra i 6 anni).