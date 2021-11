Un Natale condiviso, gli eventi organizzati dal Comune di Spoleto in collaborazione con le associazioni del territorio per il periodo natalizio

Tutto il programma

È stato presentato sabato mattina alla Biblioteca Comunale “G.Carducci” di Palazzo Mauri dal sindaco di Spoleto Andrea Sisti e dagli assessori Danilo Chiodetti (Cultura) e Giovanni Maria Angelini Paroli (Turismo e Sviluppo Economico) il programma di “Un Natale condiviso” , il programma di eventi organizzati dal Comune di Spoleto in collaborazione con le associazioni del territorio per il periodo natalizio.

Ecco gli appuntamenti:

NOVEMBRE

Martedì 30

ore 21.00 – HARLEM GOSPEL CHOIR

a cura di Athanor Eventi

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Ingresso a pagamento – www.ticketitalia.com – www.ticketone.it

DICEMBRE

Venerdì 3

ore 11.30 e 15.30 – Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità

TOCCAR CON MANO I LONGOBARDI

Visita guidata tattile

a cura di Sistema Museo

Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto

Info e prenotazioni 0743.224952 – 0743.46434 – www.spoletocard.it

ore 20.30 – IL SEGRETO DELLA GIOCONDA OPÉRA COMIQUE

a cura di Opera Extravaganza

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Ingresso a pagamento – ingresso libero sotto i 12 anni

Info 339.87529239 – 0761.485247 – susanna@operaextravaganza.com

Venerdì 3 – Domenica 5

Manifestazione DOLCI D’ITALIA

a cura di Confcommercio Imprese per l’Italia

Complesso monumentale di San Nicolò | via Saffi | piazza Duomo | piazza Garibaldi

Domenica 5

ore 10.30 | Spoleto Card SPOLETO ROMANA

Trekking in città dalla casa romana al teatro romano

a cura di Sistema Museo

Info e prenotazioni 0743.224952 – 0743.46434 – www.spoletocard.it

Martedì 7

ore 16.30 | L’ALBERO CONDIVISO, Porta il tuo addobbo: cittadini e amministratori insieme per decorare l’albero.

Centro civico San Nicolò

ore 18.00 | L’ALBERO CONDIVISO, Porta il tuo addobbo: cittadini e amministratori insieme per decorare l’albero.

Piazza del Comune

Mercoledì 8

ore 8.00 – 20.00 | FIERA DELL’IMMACOLATA

a cura dell’Associazione l’Arte e la terra

viale Trento e Trieste

ore 15.30 | Speciale Natale al Museo! SOTTO FORMA DI NATALE

Laboratorio creativo per famiglie

a cura di Sistema Museo

Palazzo Collicola

Info e prenotazioni 0743.224952 – 0743.46434 – www.spoletocard.it

ore 17.00 | GRAN GALA AVIS, Associazione volontari italiani sangue

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Ingresso libero su prenotazione

Info: avisspoleto@avisumbria.it – 0743.223136

Sabato 11

ore 15.00 | LETTURE SOTTO L’ALBERO

a cura della Biblioteca comunale G. Carducci

Centro civico San Nicolò (presso l’albero condiviso)

Ingresso libero su prenotazione – 0743.218801

ore 17.00 | GLI SBANDATI MARCHING BAND

a cura di Athanor Eventi

vie del centro storico della Città

Domenica 12

ore 8.00 – 20.00 | MERCATO DELL’ANTICO…aspettando il Natale

piazza della Libertà – corso Mazzini – piazza Pianciani

dalle ore 9.00 alle ore 18.00 – BABBO NATALE CON CROCE ROSSA ITALIANA

a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Spoleto

piazza del Mercato

ore 10.30 | Spoleto Card PALAZZO COLLICOLA E LE NOBILI DIMORE

Trekking guidato da Palazzo Collicola alla città

a cura di Sistema Museo

Info e prenotazioni 0743.224952 – 0743.46434 – www.spoletocard.it

ore 10.30 | COLAZIONE AL CINEMA

a cura dell’Amministrazione comunale

in collaborazione con Cinema Sala Pegasus e Cinema Sala Frau

proiezione film “La gabbianella e il gatto”

Cinema Sala Pegasus | Ingresso gratuito

dalle ore 15.30 alle 18.00 | LA SCATOLA D’ORO

Animazione per bambini

a cura dell’Assiociazione Il filo rosso

via del Mercato

Info 328.1531304

Lunedì 13

ore 16.00 | “UNO SPOLETINO INSEGNA DANTE AI TOSCANI. Lo strano caso di Giovanni di ser Buccio”

conferenza di Rodney Lokaj e Luigi Rambotti a cura della Biblioteca comunale G. Carducci – Palazzo Mauri

Ingresso libero su prenotazione – 0743.218801

Giovedì 16

ore 15.30 – UN NATALE AL CALDER

Proiezione del video “Il favoloso mondo di Alexander Calder” e attività creativa per bambini

a cura di Sistema Museo

Palazzo Collicola – Biblioteca Giovanni Carandente

Ingresso gratuito su prenotazione

Info 0743.224952 – 0743.46434 – www.spoletocard.it

GIORNATA DEGLI ECOMUSEI, a cura dell’Amministrazione comunale

MuST Museo delle Scienze e del Territorio c/o Palazzo Collicola e Museo delle Miniere di Morgnano

venerdì 17

ore 17.00 | OMAGGIO A ENRICO CARUSO

Conferenza con ascolto di dischi d’epoca nel centenario della scomparsa di Enrico Caruso

a cura dell’Assiociazione Città Nuova con la partecipazione del maestro Francesco Corrias

Albornoz Palace Hotel

Ingresso libero con prenotazione

Info 349.6260568 – 0743.223690

ore 17.00 | MERENDA AL CINEMA a cura dell’Amministrazione comunale

in collaborazione con Cinema Sala Pegasus e Cinema Sala Frau

proiezione film “Piccolo Yeti”

Cinema Sala Frau

Ingresso gratuito

ore 21.00 | MASSIMO LOPEZ & TULLIO SOLENGHI SHOW

a cura di Mea Concerti s.r.l.

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Ingresso a pagamento – www.ticketitalia.com

Sabato 18

ore 10.00 | “LETTERE A FRANCESCA”

presentazione del film documentario ispirato all’opera di Vincenzo Maria Rippo, regia di Stefano Alleva

a cura dell’Assiociazione culturale Spoleto Back Beat

Cinema Sala Frau

Ingresso gratuito su prenotazione – fabiansette@gmail.com

ore 15.00 | LETTURE SOTTO L’ALBERO

a cura della Biblioteca comunale Carducci

Piazza del Comune (presso l’ albero condiviso)

Ingresso libero su prenotazione – 0743.218801

dalle ore 17.00 | GLI SBANDATI MARCHING BAND

a cura di Athanor Eventi

vie del centro storico della Città

ore 17.00 – NATALE IN ARTE E MUSICA

a cura dell’Istituto Comprensivo Spoleto 2

corso G. Garibaldi

ore 21.00 – “CAVALLERIA RUSTICANA”

a cura della Fondazione Teatro Lirico Siciliano

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Ingresso a pagamento – biglietti on-line www.ticketitalia.com

Prevendita BOX 25 – 0743.47967

Domenica 19

ore 10.30 | Spoleto Card SULLE TRACCE DEI LONGOBARDI

Trekking guidato dal Museo Nazionale del Ducato di Spoleto alla città

a cura di Sistema Museo

Info e prenotazioni 0743.224952 – 0743.46434 – www.spoletocard.it

dalle ore 15.30 alle 18.00 | LA SCATOLA D’ORO

Attività di animazione per bambini

a cura dell’Associazione Il filo rosso

via del Mercato

Info 328.1531304

dalle ore 17.00 | BANDA MUSICALE CITTÀ DI SPOLETO

a cura dell’Amministrazione comunale

presso il presepe subacqueo in piazza della Vittoria

Giovedì 23

dalle ore 17.00 | GLI SBANDATI MARCHING BAND

a cura di Athanor Eventi

vie del centro storico della Città

ore 20.30 | CONCERTO DI NATALE

NICOLA PIOVANI – LA MUSICA È PERICOLOSA

a cura del Festival dei Due Mondi

Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Ingresso a pagamento – www.festivaldispoleto.com

Venerdì 24

dalle ore 11.30 | BANDA MUSICALE CITTÀ DI SPOLETO

a cura dell’Amministrazione comunale

presso il presepe subacqueo in piazza del Mercato

Domenica 26

ore 15.00 | Spoleto Card IL TEMPIETTO SUL CLITUNNO…UN PICCOLO TESORO LONGOBARDO

Visita guidata tematica al Tempietto sul Clitunno

a cura di Sistema Museo

Info e prenotazioni 0743.224952 – 0743.46434 – www.spoletocard.it

Lunedì 27

ore 8.00 – 13.00 – *N@T@LE DIGIT@LE

a cura dell’Amministrazione comunale

Digipass Spoleto

Attività laboratoriali per bambini dai 6 agli 11 anni

Ingresso libero – per prenotazioni e contatti 331.1812014

Martedì 28

ore 8.00 – 13.00 – *N@T@LE DIGIT@LE

a cura dell’Amministrazione comunale

Digipass Spoleto

Attività laboratoriali per bambini dai 6 agli 11 anni

Ingresso libero – per prenotazioni e contatti 31.1812014

Mercoledì 29

ore 8.00 – 13.00 – *N@T@LE DIGIT@LE

a cura dell’Amministrazione comunale

Digipass Spoleto

Attività laboratoriali per bambini dai 6 agli 11 anni

Ingresso libero – per prenotazioni e contatti 331.1812014

ore 15.30 | UN RARO AFFRESCO NELLA CHIESA DEI SANTI GIOVANNI E PAOLO

Visita guidata tematica in occasione della ricorrenza San Thomas Becket

a cura di Sistema Museo

Info e prenotazioni 0743.224952 – 0743.46434 – www.spoletocard.it

ore 17.30 | CONCERTO DI FINE ANNO 2021

“NOI SIAM QUI NINFE E NEL CIEL SIAM STELLE”. Donne che cantano a Dante

a cura dell’Accademia degli Ottusi

Complesso monumentale di San Nicolò

Ingresso libero con prenotazione

Info: accademiadegliottusi@gmail.com – 351.0085578

Giovedì 30

ore 8.00 – 13.00 – *N@T@LE DIGIT@LE

a cura dell’Amministrazione comunale

Digipass Spoleto

Attività laboratoriali per bambini dai 6 agli 11 anni

Ingresso libero – per prenotazioni e contatti 331.1812014

ore 17.30 | C’ERA UNA VOLTA A NATALE… RACCONTI TRA MUSICA E PAROLE ASPETTANDO L’ANNO NUOVO

a cura dell’Associazione Umbria Ensemble e Associazione il Teodelapio

Teatro Caio Melisso spazio Carla Fendi

Ingresso libero su prenotazione

Info: carla60cianchettini@gmail.com – 338.8562727

Venerdì 31

ore 8.00 – 13.00 – *N@T@LE DIGIT@LE

a cura dell’Amministrazione comunale

Digipass Spoleto

Attività laboratoriali per bambini dai 6 agli 11 anni

Ingresso libero – per prenotazioni e contatti 331.1812014

GENNAIO

Domenica 2

ore 10.30 | COLAZIONE AL CINEMA

a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con Cinema Sala Pegasus e Cinema Sala Frau

proiezione film “Dalilì a Parigi”

Cinema Sala Pegasus – Ingresso gratuito

ore 10.30 | Spoleto Card SPOLETO ROMANICA

Trekking guidato dalla Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo alla città

a cura di Sistema Museo

Info e prenotazioni 0743.224952 – 0743.46434 – www.spoletocard.it

ore 18.00 | BMV CABRIO CONCERTO A CAPPELLA

Intrattenimento musicale

a cura di Athanor Eventi

piazza Pianciani

Lunedì 3

ore 8.00 – 13.00 – *N@T@LE DIGIT@LE

a cura dell’Amministrazione comunale

Digipass Spoleto

Attività laboratoriali per bambini dai 6 agli 11 anni

Ingresso libero – per prenotazioni e contatti 331.1812014

Martedì 4

ore 08:00-13:00 – *N@T@LE DIGIT@LE

a cura dell’Amministrazione comunale

Digipass Spoleto

Attività laboratoriali per bambini dai 6 agli 11 anni

Ingresso libero – per prenotazioni e contatti 331.1812014

Mercoledì 5

ore 8.00 – 13.00 – *N@T@LE DIGIT@LE

a cura dell’Amministrazione comunale

Digipass Spoleto

Attività laboratoriali per bambini dai 6 agli 11 anni

Ingresso libero – per prenotazioni e contatti 331.1812014

Giovedì 6

ore 15.30 | Speciale Natale al Museo! UN CASTELLO PIENO DI ANGELI

Laboratorio creativo per famiglie

a cura di Sistema Museo

Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto

Info e prenotazioni 0743.224952 – 0743.46434 – www.spoletocard.it

dalle ore 17:00 – IN PIAZZA… ASPETTANDO LA BEFANA

a cura della Croce Rossa Italiana in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Spoleto

piazza Garibaldi

Sabato 8

ore 21.00 | TEKNA feat. JOHN B. ARNOLD/SIMONE LOCARNI/JOE REHMER

John B. Arnold (drums & elettronics), Simone Locarni (keyboards), Joe Rehmer (bass)

a cura di associazione GREFTI by Metronome

Teatro Caio Melisso spazio Carla Fendi

Ingresso libero su prenotazione

Info: carla60cianchettini@gmail.com – 338.8562727

Domenica 9

ore 8.00 – 20.00 | MERCATO DELL’ANTICO

piazza della Libertà/corso Mazzini/piazza Pianciani

ore 10.30 | Spoleto Card SPOLETO UN PALCOSCENICO DI EMOZIONI

Trekking guidato per i teatri della città

a cura di Sistema Museo

Info e prenotazioni 0743.224952 – 0743.46434 – www.spoletocard.it

PRESEPI IN CITTÀ

PRESEPI SUBACQUEI

fontana di piazza Campello

fontana di piazza del Mercato

fontana di piazza della Vittoria

lavatoi di via Posterna

dal 8 dicembre al 14 gennaio



IL PRESEPE MONUMENTALE PIÙ GRANDE D’EUROPA IN TRE DIMENSIONI (fusion tra scenografia e scultura)

a cura dell’Amministrazione comunale

Auditorium della Stella

dal 8 dicembre al 14 gennaio

tutti i giorni dalle ore 10.00 – 13.00 | 15.00 – 19.00

X° EDIZIONE “SPOLETO CITTÀ IN UN PRESEPE”

a cura della ProLoco di Spoleto A. Busetti

dal 12 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022

programma e info: 0743.46484 – 375.5035362 – www.prolocospoleto.it