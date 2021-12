Un Natale condiviso: gli appuntamenti del weekend

Nuovo fine settimana all’insegna degli eventi in programma per ‘Un Natale condiviso’.

Venerdì 17 dicembre alle ore 17.00 all’Albornoz Palace Hotel, appuntamento con ‘Omaggio a Enrico Caruso’, conferenza nel corso della quale è previsto l’ascolto di dischi d’epoca nel centenario della scomparsa di Enrico Caruso, a cura dell’Associazione Città Nuova e con la partecipazione del maestro Francesco Corrias. L’ingresso è gratuito con prenotazione (info 349.6260568 – 0743.223690).

Alle ore 17.00 al Cinema Sala Frau è in programma ‘Merenda al cinema’ con la proiezione del film “Piccolo Yeti”. L’iniziativa, a cura dell’Amministrazione comunale e in collaborazione con Cinema Sala Pegasus e Cinema Sala Frau, è a ingresso gratuito.

Attesa per lo spettacolo di Massimo Lopez e Tullio Solenghi, che tornano insieme sul palco dopo 15 anni come due vecchi amici che si ritrovano, in uno show di cui sono interpreti ed autori, coadiuvati dalla Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio. L’appuntamento è venerdì 17 dicembre al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti alle ore 21 (ingresso a pagamento – www.ticketitalia.com).

Sabato 18 dicembre alle ore 10.00 al Cinema Sala Frau “LETTERE A FRANCESCA”, presentazione del film documentario ispirato all’opera di Vincenzo Maria Rippo, per la regia di Stefano Alleva e a cura dell’Associazione culturale Spoleto Back Beat. L’ingresso è gratuito su prenotazione scrivendo a fabiansette@gmail.com.

Alle ore 15.30 nuovo appuntamento a palazzo Mauri con LETTURE SOTTO L’ALBERO a cura della Biblioteca comunale ‘G. Carducci’ (ingresso libero su prenotazione – 0743.218801), mentre alle ore 17.00 ci saranno GLI SBANDATI MARCHING BAND nelle vie del centro storico e NATALE IN ARTE E MUSICA in corso Garibaldi a cura dell’Istituto Comprensivo Spoleto 2.

Quattro le iniziative in programma domenica 19 dicembre. In sostituzione del trekking ‘Sulle tracce dei Longobardi’, annullato per la chiusura temporanea della Rocca Albornoz, i possessori della Spoleto Card potranno partecipare gratuitamente alle visite guidate ‘Spoleto in scena’ al Teatro romano (ore 14.30) e ‘Una domus da sogno’ alla Casa romana (ore 15.30). Dalle 15.30 alle 18.00 sarà ancora associazione Il filo rosso ad animare via del Mercato con ‘La scatola d’oro’, attività di animazione per bambini (info 328.1531304), mentre dalle ore 17.00 appuntamento con la musica itinerante del Gruppo Ottoni ‘Girolamo Fantini’ (partenza dal presepe subacqueo in piazza della Vittoria).

Sempre domenica 19 dicembre dalle ore 17.30 a Baiano di Spoleto verrà realizzata una attorta gigante, tipico dolce spoletino delle festività natalizie a base di mele e di frutta secca. Per i più piccoli è previsto l’arrivo di Babbo Natale grazie alla Croce Rossa Italiana – sezione di Spoleto.